Lisa Kudrow verdient immer noch Millionen mit "Friends"

Mehr als 30 Jahre nach dem Start von Friends spült die Kultserie den Hauptdarstellern noch immer enorme Summen in die Kasse. Lisa Kudrow (62) hat nun in einem Interview mit der britischen Zeitung The Times bestätigt, dass sie und ihre Kollegen aus dem Cast bis heute gemeinsam rund 20 Millionen US-Dollar pro Jahr an Tantiemen einnehmen. Das entspricht umgerechnet rund 17 Millionen Euro. Auf die Frage, warum die Summe so hoch sei, scherzte die Schauspielerin: "Weil Phoebe Buffay so großartig war?"

Lisa verriet auch, dass sie die Serie lange Zeit kaum wirklich angesehen hatte. Erst nach dem Tod ihres Kollegen Matthew Perry (†54) im Oktober 2023 habe sie die Show zum ersten Mal richtig geschaut. "Vorher habe ich nur gesehen, was ich falsch gemacht habe oder hätte besser machen können", erklärte sie im Interview. "Aber zum ersten Mal habe ich wirklich erkannt, wie großartig sie war. Ich fand, ich habe meine Sache ganz okay gemacht, aber Jennifer und Courteney? Unglaublich. David und Matt? Die haben mich so zum Lachen gebracht. Und dann Matthew – er toppte uns alle." Matthew Perry, der in der Serie den Chandler Bing spielte, war im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren verstorben.

Lisa hatte im Vorfeld schon mit The Hollywood Reporter über ihren verstorbenen Kollegen gesprochen und betont, wie einzigartig er als Komiker gewesen sei. Indem sie ihm beim Spielen zusah, habe sie gefeiert, "wie unglaublich witzig er war." Am Set sei die Stimmung generell ausgelassen gewesen: "Man lacht eigentlich den ganzen Tag zwischen den Szenen, weil die Leute witzig sind. Und besonders jemand wie Matthew, dessen Ziel es war: Wie viele Lacher kann ich im echten Leben jeden Tag bekommen?" Die Serie "Friends" lief von 1994 bis 2004 zehn Staffeln lang auf NBC und zog in ihrer Hochzeit wöchentlich rund 25 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

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Getty Images Lisa Kudrow bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London, 25. März 2026

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Imago "Friends"-Cast

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Getty Images Matthew Perry und Lisa Kudrow im Juni 2015