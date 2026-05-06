Hass am Set: Lisa Kudrow kritisiert "Friends"-Autoren scharf

Hinter den Kulissen von Friends ging es offenbar weit weniger harmonisch zu, als die heile Welt der Kult-Sitcom vermuten ließ. Lisa Kudrow (62), die zehn Jahre lang als Phoebe Buffay vor der Kamera stand, blickt in der Sunday Times auf eine extrem schwierige Arbeitsatmosphäre zurück. Besonders das beinahe rein männlich aufgestellte Autorenteam bekommt sein Fett weg: Laut Lisa verhielten sich die Schreiber oft respektlos gegenüber den Schauspielerinnen und ließen ihrem Frust freien Lauf, wenn eine Pointe vor dem Live-Publikum nicht zündete. Misogyne Beleidigungen wie "Sie hat meine Zeile ruiniert. Kann die sche*ß Schl*mpe nicht lesen?" gehörten in solchen Situationen zum traurigen Alltag am Set.

Doch einige Vorwürfe wiegen sogar noch schwerer: Die Schauspielerin berichtet von einem problematischen Umgangston im Autorenraum, der weit über berufliche Kritik hinausging. Zudem ist sich Lisa sicher: "Die Jungs waren bis spät in die Nacht damit beschäftigt, ihre sexuellen Fantasien über Jennifer und Courteney zu diskutieren", so Lisa über ihre Kolleginnen Jennifer Aniston (57) und Courteney Cox (61). Die sexistischen Entgleisungen hinter verschlossenen Türen seien "heftig" gewesen, wurden jedoch jahrelang hingenommen, während die Serie weltweit Rekorde brach und Lisa 1998 sogar einen Emmy einbrachte.

Um die Zeit am Set zu überstehen, entwickelte die heute 62-Jährige eine dicke Haut. Lisas Strategie war es, die anzüglichen Kommentare und die Aggressivität der Macher schlichtweg auszublenden. "Meine Einstellung war: Sagt hinter meinem Rücken, was ihr wollt", erinnert sie sich. Trotz der Schattenseiten blieb die Bindung zum restlichen Cast eng, was sich spätestens beim großen Wiedersehen 2021 zeigte. Dennoch wirft Lisas Enthüllung ein neues, düsteres Licht auf die Produktion der erfolgreichen Sitcom, die bis heute ein Millionenpublikum begeistert.

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Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

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Imago "Friends"-Cast

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Getty Images "Friends"-Cast bei der "Tonight Show with Jay Leno" in Los Angeles, Mai 2004