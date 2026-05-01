Freunde fürs Leben: Alan Cumming schwärmt von Lisa Kudrow

Alan Cumming (61) hat bei der "Time100 Gala" am 23. April in New York bewegende Worte über seine langjährige Freundin Lisa Kudrow (62) gefunden. Gegenüber Us Weekly schwärmte der Schauspieler und "The Traitors"-Moderator von der Schauspielerin, nachdem diese ihm im Rahmen der Time-Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2026 eine herzliche Würdigung gewidmet hatte. "Ich wusste nicht, dass sie es sein würde. Sie sagen einem das nicht. Und so war es einfach eine wunderschöne Überraschung", erzählte er dem Magazin und fügte hinzu: "Und alles, was sie über mich gesagt hat, empfinde ich genauso ihr gegenüber."

In ihrem Tribut für das Magazin Time schrieb Lisa, Alan sei "genauso spektakulär im echten Leben wie auf dem Bildschirm". Die Schauspielerin, die durch die Kultserie Friends weltberühmt wurde, lobte ihn außerdem als "phänomenalen Menschen" und "brillanten Performer". Gegenüber Vanity Fair hatte sie zudem bereits geschwärmt: "Alan Cumming, komm schon. Er ist so eine Kraft." Sie sei "so begeistert" gewesen, dass er bei ihrem gemeinsamen Film dabei war. Alan erinnerte sich seinerseits auch daran, dass Lisa 2025 eine Paneldiskussion zu "The Traitors" moderiert hatte – ein Auftritt, der ihn nach eigenen Worten "wirklich bewegt" habe.

Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1997 bei den Dreharbeiten zur Komödie "Romy und Michele's High School Reunion". Alan beschrieb, dass er damals sofort eine "großartige Verbindung" zu Lisa gespürt habe. Zwar sehe man sich nur sporadisch und arbeite gelegentlich zusammen, doch betrachte er sie stets als eine wirklich gute Freundin. "Es ist eine schöne Sache, jemanden wirklich lange zu kennen und zu wissen, dass es eine echte Freundschaft ist", so Alan abschließend gegenüber Us Weekly.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lisa Kudrow und Alan Cumming

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Getty Images Alan Cumming bei den 23. Movies for Grownups Awards in Beverly Hills

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Getty Images Lisa Kudrow bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London, 25. März 2026