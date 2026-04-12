Geständnis: Lisa Kudrow fühlte sich bei "Friends" übersehen

Lisa Kudrow (62) hat nun offen über ihre Zeit bei der Erfolgsserie Friends gesprochen und dabei ein überraschendes Geständnis gemacht. In einem Interview mit dem Independent verriet die Schauspielerin, dass sie sich während der Laufzeit der Show von 1994 bis 2004 oft übergangen fühlte. Während ihre Kolleginnen und Kollegen Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (61), Matt LeBlanc (58), der verstorbene Matthew Perry (†54) und David Schwimmer (59) immer beliebter wurden und lukrative Filmrollen erhielten, blieb Lisa bei ihrer eigenen Agentur weitgehend unbeachtet. "Niemand hat sich für mich interessiert", erklärte die 62-Jährige. "In bestimmten Teilen meiner Talentagentur nannte man mich einfach nur 'den sechsten Friend'." Trotz des Erfolgs der Serie habe niemand an ihre Karriere nach "Friends" geglaubt.

Dabei war Lisa sogar die Erste aus dem Cast, die einen Emmy gewann – 1998 erhielt sie die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie für ihre Rolle als Phoebe Buffay. Dennoch wurden ihr vor allem Rollen in Low-Budget-Filmen oder kleine Nebenrollen angeboten. "Es gab keine Vision für mich und keine Erwartungen an die Art von Karriere, die ich haben könnte", erzählte sie dem Independent. "Es war eher so: 'Mann, hat die ein Glück, dass sie in dieser Show gelandet ist.'" Erst durch ihre Rolle in der Komödie "Reine Nervensache" an der Seite von Robert De Niro (82) und Billy Crystal (78) im Jahr 1999 habe sich das Blatt gewendet und sie bekam interessantere Angebote.

In einem weiteren Interview mit dem Magazin Interview sprach Lisa auch darüber, wie unterschiedlich sie von ihrer ikonischen Figur Phoebe ist. "Am Anfang war Phoebe sehr, sehr weit von mir entfernt", verriet sie. "Es hat viel Arbeit gekostet, die Dinge zu rechtfertigen, die sie sagen und tun würde." Um ihre Rolle besser zu verstehen, habe sie sogar Bücher über Spiritualität gelesen. "Im Laufe von zehn Jahren kam ein bisschen von ihr in mich hinein", erzählte die Schauspielerin. "Ich wurde etwas lockerer." Außerdem wehrte sie sich dagegen, dass Phoebe oft als "dumm" wahrgenommen wurde. Aktuell bewirbt Lisa die dritte und finale Staffel ihrer HBO-Serie "The Comeback", in der sie die B-List-Schauspielerin Valerie Cherish spielt.

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Getty Images Lisa Kudrow bei der Premiere von HBOs "The Comeback" im Wallis Annenberg Center in Beverly Hills

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Imago "Friends"-Cast

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Getty Images Jennifer Aniston, Courteney Cox und Lisa Kudrow am Walk of Fame in Hollywood im Februar 2023