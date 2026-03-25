Lisa Kudrows größtes Glück: Sie fand die Liebe vor "Friends"

Lisa Kudrow (62) hat die Liebe ihres Lebens gefunden – und das noch bevor sie durch die Kultserie Friends zu einem weltbekannten Star wurde. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach die Schauspielerin nun über ihre Ehe mit Michel Stern und bezeichnete es als das "größte Glück", das ihr widerfahren sei, dass sie ihm bereits vor ihrem Durchbruch begegnet war. "Ich fühle mich wie die glücklichste Person, weil ich den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, noch vor 'Friends' traf und mich in ihn verliebte", erklärte die 62-Jährige über ihren Ehemann, der als Werbefachmann arbeitet. Das Paar gab sich 1995 das Jawort, nur ein Jahr nachdem "Friends" erstmals über die Bildschirme flimmerte.

Den Erfolg ihrer langjährigen Ehe führt Lisa auf gegenseitigen Respekt und das Versprechen zurück, an der Beziehung zu arbeiten. "Als wir beschlossen zu heiraten, verstanden wir: Wir versprechen nicht, uns für immer zu lieben… aber wir versprechen, an allen Problemen zu arbeiten, die auftauchen", verriet sie 2014 gegenüber Glamour. Das Liebesglück wurde 1998 durch die Geburt ihres Sohnes Julian gekrönt. Lisas Schwangerschaft wurde damals in "Friends" eingebaut, sodass ihre Figur Phoebe Buffay als Leihmutter für die Drillinge ihres Bruders fungierte. In einem Interview mit dem Magazin People aus dem Jahr 2018 erinnerte sich die Emmy-Preisträgerin an ein süßes Ritual mit ihren Co-Stars aus dieser Zeit: "Wir sechs haben uns immer hinter der Bühne kurz zusammengesetzt und gesagt: 'Okay, viel Spaß bei der Show, liebe dich, liebe dich, liebe dich'. Und als ich schwanger war, sagten sie: 'Hab eine tolle Show, liebe dich, liebe dich – liebe dich, kleiner Julian!' Das war so süß", schwärmte Lisa.

Inzwischen ist Julian 27 Jahre alt und folgt den kreativen Fußstapfen seiner Mutter. Er gab sein Schauspieldebüt als KI-Technikexperte in der dritten Staffel der HBO-Serie "The Comeback", die am 22. März Premiere feiern wird. Lisa schwärmte bei The Hollywood Reporter davon, wie früh sich Julians Kreativität zeigte: "Mit neun Jahren machte er Stop-Motion-Projekte und schrieb umwerfende Kurzgeschichten." Als sie und Michel ihren Sohn in einer Highschool-Aufführung von "The Laramie Project" sahen, waren beide zu Tränen gerührt. Nun dürfen sich Lisas Fans darauf freuen, ihren Sohn bald auf den Bildschirmen zu sehen.

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Getty Images Lisa Kudrow bei einer Vorführung von "No Good Deed" in New York

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Getty Images Julian Stern, Lisa Kudrow und Michel Stern bei der Los-Angeles-Premiere von HBOs "The Comeback"

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Imago "Friends"-Cast