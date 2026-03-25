Masali Baduza und Hannah Dodd über ihre "Bridgerton"-Staffel

Hannah Dodd (30) freut sich riesig auf die fünfte Staffel von Bridgerton, in der sie als Francesca endlich die Hauptrolle übernimmt. Gemeinsam mit Masali Baduza, die Michaela Stirling spielt, wird die Schauspielerin die erste queere Hauptliebesgeschichte der erfolgreichen Netflix-Serie anführen. "Ich bin total aufgeregt und voller Vorfreude!", verriet Hannah jetzt in einem Statement gegenüber Netflix. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen bereits und die beiden Darstellerinnen werden von Showrunnerin Jess Brownell in höchsten Tönen gelobt. "Ich kann gar nicht genug Gutes über Hannah und Masali sagen. Die beiden haben eine so schöne Freundschaft und unterstützen sich gegenseitig auf so wundervolle Weise", schwärmte sie.

Die neue Staffel setzt zwei Jahre nach dem Tod von Lord John Stirling ein. Francesca steht als Witwe vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie aus Vernunft erneut heiraten oder ihrem Herzen folgen? Michaela kehrt währenddessen nach London zurück, um sich um das Anwesen der Kilmartins zu kümmern, und die intensive Anziehung zwischen den beiden Frauen flammt erneut auf. "Wie Magnete fühlen sie sich einfach zueinander hingezogen", beschreibt Masali die Dynamik zwischen den Figuren. Für Hannah ist dabei besonders wichtig, dass Francesca "das Gefühl bekommt, Liebe zu verdienen". Nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes befinde sie sich in einer "niederschmetternden Lage" und müsse wieder Hoffnung schöpfen.

Dass mit Francesca und Michaela erstmals eine gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte im Zentrum der Serie steht, ist für Hannah von großer Bedeutung. "Solche Liebesgeschichten wurden traditionell aus historischen Dramen ausgeschlossen – und queere Menschen gab es, gibt es immer und wird es immer geben. Deshalb verdienen sie eine Liebesgeschichte wie alle anderen auch", betonte die Schauspielerin. Ob die Staffel auch in Schottland gedreht wird, wo in der Romanvorlage die schottischen Highlands eine wichtige Rolle spielen, ist noch offen. "Wir hoffen es", sagte Hannah, während Masali lachend ergänzte: "Bringt uns bitte nach Schottland!" Ein offizielles Startdatum für die fünfte Staffel gibt es noch nicht, doch die Vorfreude bei den Fans ist bereits jetzt enorm.

Anzeige Anzeige

Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd sind die Hauptcharaktere von "Bridgerton" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd, 2026

Anzeige Anzeige

Netflix Hannah Dodd, Schauspielerin