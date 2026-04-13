Phoebe Dynevor wartet vergeblich auf Anruf von "Bridgerton"

Seit Staffel zwei von Bridgerton ist die Figur Daphne Bridgerton aus der Netflix-Serie verschwunden – nicht freiwillig, wie sich nun herausstellt. Phoebe Dynevor (30), die die erste Staffel zusammen mit Regé-Jean Page (37) prägte und damit schlagartig bekannt wurde, hat klargestellt: Eine Einladung zur Rückkehr habe sie bis heute nicht erhalten. In einem Interview mit dem Portal Collider sagte sie unmissverständlich: "Ich habe keinen Anruf erhalten – und wenn ich diesen Anruf bekomme, werde ich da sein, wenn ich kann." Diese Aussage macht deutlich, dass das Ausbleiben von Daphne in den jüngsten Staffeln keine bewusste Entscheidung der Schauspielerin war.

Phoebe zeigte sich im Interview auch nachdenklich darüber, wie es dazu kommen konnte, dass sie und Regé-Jean nach dem enormen Erfolg der ersten Staffel so schnell aus dem Blickfeld der Produktion gerieten. Ihrer Einschätzung nach lag das Problem in den Anfängen der Serie: Als Staffel eins gedreht wurde, habe das Team noch nicht gewusst, welche strukturellen Weichen es für spätere Folgeauftritte stellen müsste. Aus diesem Grund sieht sie sich und Regé-Jean als diejenigen, die gewissermaßen durch das Raster gefallen sind. Gleichzeitig betonte Phoebe, wie prägend "Bridgerton" für ihre Karriere gewesen sei und welche Türen sich ihr durch die Serie geöffnet hätten. "Plötzlich erkannte ich, dass ich die Möglichkeit hatte, viele verschiedene Frauen zu spielen", sagte sie bei Collider, "und das war alles, was ich mir in meiner Karriere je gewünscht hatte."

Showrunnerin Jess Brownell äußerte sich gegenüber Variety im Februar, dass eine Neubesetzung der Rollen von Phoebe und Regé-Jean gegenüber der Arbeit, die beide in der ersten Staffel geleistet hätten, nicht gerecht werden würde. "Wir würden sie gerne irgendwann wieder bei uns haben, aber ich denke, aus organisatorischen Gründen wollen wir sicherstellen, dass wir sie erst dann wieder einladen, wenn wir etwas wirklich Substanzielles für sie zu bieten haben." Das ist durchaus nachvollziehbar angesichts dessen, was die erste Staffel geleistet hat: Mit rund 929 Millionen gestreamten Stunden gilt sie laut der Netflix-Begleitseite Tudum als eine der erfolgreichsten Staffeln in der Geschichte des Streamingdienstes – Rang fünf aller Zeiten. Staffel fünf und sechs sind bereits bestätigt. Die nächste Staffel widmet sich Francesca Bridgerton und befindet sich derzeit in Produktion.

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Getty Images Phoebe Dynevor, Oktober 2024

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Liam Daniel / Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in einer Szene von "Bridgerton"

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Getty Images Phoebe Dynevor im April 2021