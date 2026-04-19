"Bridgerton"-Star berichtet: Corgis am Set sorgen für Chaos

Am Set der Netflix-Erfolgsserie Bridgerton geht es offenbar nicht immer so elegant zu, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Schauspielerin Nicola Coughlan (39), die in der Serie die Rolle der Penelope verkörpert, hat jetzt gegenüber dem Londoner Radiosender Capital aus dem Nähkästchen geplaudert – und dabei eine amüsante Herausforderung hinter den Kulissen enthüllt. Schuld sind die Corgis, die Königin Charlotte begleiten: Die possierlichen Tiere suchen sich am Set regelmäßig neue Plätze zum Pinkeln und sorgen damit für unschöne Überraschungen.

Besonders betroffen ist laut Nicola ihre Kollegin Golda Rosheuvel, die die Königin Charlotte spielt. Kein Wunder: Sie ist es, die von gleich mehreren Corgis umgeben ist – und das in prächtigen, ausladenden Kostümen, die kaum schnelle Bewegungen erlauben. Ausweichen oder rechtzeitig reagieren ist in den opulenten Roben schlichtweg kaum möglich. Inzwischen hat sich am Set aber offenbar etwas geändert: Die Hofdamen übernehmen nun die Aufgabe, die Tiere auf dem Arm zu tragen, wie Nicola berichtete.

"Bridgerton" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Julia Quinn und spielt im England des frühen 19. Jahrhunderts. Die Serie feierte im Jahr 2020 auf Netflix Premiere und entwickelte sich schnell zu einem der meistgesehenen Formate der Plattform. Nicola selbst hat sich mit ihrer Rolle der Penelope Featherington besonders in Staffel drei in den Vordergrund gespielt – die Geschichte rund um ihre Figur und Colin Bridgerton stand dort im Mittelpunkt. Mit Golda teilt sie dabei nicht nur die Leinwand, sondern offensichtlich auch so manch tierisches Erlebnis abseits der Kamera.

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Liam Daniel/Netflix Golda Rosheuvel als Queen Charlotte in "Bridgerton"

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Imago Nicola Coughlan in "Bridgerton" Staffel 3

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Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4