Pinkelnde Corgis treiben die "Bridgerton"-Stars zur Weißglut

Am Set der Netflix-Erfolgsserie Bridgerton geht es manchmal deutlich weniger glamourös zu als auf dem Bildschirm. Nicola Coughlan (39), die in der Serie die Rolle der Penelope verkörpert, hat jetzt gegenüber dem Londoner Radiosender Capital aus dem Nähkästchen geplaudert – und dabei enthüllt, dass ausgerechnet die Corgis von Königin Charlotte für reichlich Chaos hinter den Kulissen sorgen. Die süßen Vierbeiner haben nämlich eine lästige Angewohnheit: Sie suchen sich ständig neue Orte, um dort ihr Geschäft zu verrichten.

Besonders hart trifft es dabei Golda Rosheuvel, die Königin Charlotte spielt. Sie ist es, die die Hunde am häufigsten um sich hat – und das ausgerechnet in den prachtvollen, voluminösen Kostümen der Rolle. Wegen der schweren und aufwendigen Gewänder kann sie kaum schnell genug reagieren, wenn die Corgis mal wieder einen unpassenden Moment für ihre Notdurft wählen. Laut Nicola hat sich mittlerweile aber etwas verändert: Die Hofdamen übernehmen nun die Aufgabe, die Hunde auf dem Arm zu tragen – womöglich eine direkte Konsequenz aus den bisherigen Missgeschicken, wie Kino.de berichtet.

"Bridgerton" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe der amerikanischen Autorin Julia Quinn und spielt im England des frühen 19. Jahrhunderts. Die Serie ist bekannt für ihre opulente Ausstattung, aufwendige Kostüme und dramatische Liebesgeschichten. Golda spielt darin Königin Charlotte, die von einer Schar treuer Corgis begleitet wird – ein Tier, das historisch eng mit dem britischen Königshaus verbunden ist. Nicola wiederum wurde durch ihre Rolle in "Bridgerton" international bekannt und ist inzwischen auch aus der Netflix-Serie "Derry Girls" einem breiten Publikum vertraut.

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Getty Images Nicola Coughlan, Schauspielerin

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Liam Daniel/Netflix Golda Rosheuvel als Queen Charlotte in "Bridgerton"

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Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"