"Bridgerton" Staffel 5: Drei neue Stars betreten das Parkett

Netflix hat jetzt neue Gesichter für die fünfte Staffel von "Bridgerton" vorgestellt. Tega Alexander, Jacqueline Boatswain und Gemma Knight Jones verstärken den Cast der beliebten Regency-Serie, deren Dreharbeiten in London bereits laufen. Die kommende Staffel dreht sich um Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (30), und ihre komplizierte Liebesgeschichte mit Michaela Stirling, verkörpert von Masali Baduza (30). Zwei Jahre nach dem Verlust ihres geliebten Ehemanns John beschließt Francesca, aus praktischen Gründen wieder auf Brautschau zu gehen. Als jedoch Michaela, die Cousine ihres verstorbenen Mannes, nach London zurückkehrt, um sich um das Kilmartin-Anwesen zu kümmern, geraten Francescas Gefühle in Aufruhr.

Tega Alexander übernimmt die Rolle des Christopher Anderson, eines charmanten Lebemanns der Regency-Ära, der es mit den begehrtesten Junggesellen aufnehmen kann. Hinter seiner frechen Fassade verbirgt sich jedoch ein Strom von Selbstzweifeln, der ihn zu Fall bringen könnte. Jacqueline Boatswain spielt Helen Stirling, Michaelas Mutter, die ihre Tochter mit viel Lebhaftigkeit und harter Liebe durch die Londoner Gesellschaftssaison führen will. Gemma Knight Jones wird als Lady Elizabeth Ashworth zu sehen sein, eine alte Freundin von Michaela, die ihr als Vertraute und London-Guide zur Seite steht. Unter Elizabeths verspieltem Charme verbirgt sich eine bodenständige Realistin, die die ungeschriebenen Regeln der Gesellschaft genau kennt.

Die Produktion hatte bereits bekannt gegeben, dass nach Francesca in Staffel fünf ihre Schwester Eloise, gespielt von Claudia Jessie (36), im Mittelpunkt der sechsten Staffel stehen wird. Die Entscheidung, Francescas queere Liebesgeschichte mit Michaela zu erzählen, hatte bei einigen Zuschauern für Kontroversen gesorgt. Showrunnerin Jess Brownell hatte daraufhin klargestellt, dass es in der Welt von "Bridgerton" keinen Platz für Homophobie oder Rassismus gebe und die Serie von Liebe und Inklusivität handle. Die achtteilige fünfte Staffel wird von Brownell, Shonda Rhimes (56), Betsy Beers, Tom Verica (61) und Serienschöpfer Chris Van Dusen produziert.

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Imago Tega Alexander bei der Weltpremiere von "Mickey 17"

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Imago Jacqueline Boatswain bei der UK-Premiere von "The Woman King"

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Imago Gemma Knight Jones bei der MobLand-Premiere in London