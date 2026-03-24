Protagonisten der fünften "Bridgerton"-Staffel bestätigt

Es ist offiziell: In der kommenden fünften Staffel von Bridgerton rückt Francesca Bridgerton endgültig ins Zentrum des Geschehens. Netflix hat nun bestätigt, dass Hannah Dodd (30) als Francesca die neue Hauptrolle übernimmt und damit ihre eigene große Liebesgeschichte erzählt bekommt. An ihrer Seite spielt Masali Baduza, die als Cousine Michaela Kilmartin nach London zurückkehrt. Beide Figuren verbindet der Schmerz um John Stirling und sein Erbe, das sie an das gemeinsame Leben erinnert. Ein erster kurzer Teaser, den der Streamingdienst jetzt veröffentlicht hat, sorgt für Aufregung unter den Fans. Demnach befindet sich die neue Staffel bereits mitten in der Produktion!

Der Inhaltsangabe zufolge setzt Staffel 5 zwei Jahre nach Johns Tod an: Francesca, die als eher zurückhaltende mittlere Bridgerton-Schwester gezeigt wird, wagt sich erneut auf den Heiratsmarkt. Ihre Motivation ist dabei alles andere als romantisch, sie sucht eine praktische Verbindung, die ihrem Stand und den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Genau in diesem Moment kehrt Michaela nach London zurück, um sich um das Gut Kilmartin zu kümmern, das nach Johns Tod in ihrer Verantwortung liegt. Die Begegnung der beiden und das gemeinsame Trauern um denselben Menschen lösen eine unerwartete Nähe aus. Plötzlich steht Francesca zwischen Pflichtgefühl und aufkeimenden inneren Sehnsüchten – und muss entscheiden, ob sie ihrem nüchternen Plan folgt oder ihren Gefühlen nachgibt.

Für die "Bridgerton"-Welt bedeutet Francescas Staffel gleich mehrere spannende Weichenstellungen. Die Serie hatte zuletzt mit der Enthüllung rund um Lady Whistledown und der Übergabe der berühmten Feder an eine neue, noch unbekannte Verfasserin bereits einen großen Umbruch im Klatsch-Universum der Ton eingeleitet. Nun dürfte die stille Bridgerton-Schwester, die bisher oft im Schatten ihrer Geschwister Daphne, Anthony, Colin und Eloise stand, stärker ins Licht rücken und damit auch neue Dynamiken im Familiengefüge anstoßen. Wie sich Francescas innerer Konflikt auf ihr Verhältnis zu den anderen Bridgertons und zur Londoner Gesellschaft auswirken wird, bleibt vorerst offen – klar ist aber schon jetzt, dass die Kombination aus Trauerarbeit, Erbschaftsdrama und einer neuen, komplizierten Romanze für reichlich Gesprächsstoff im Ballsaal sorgen dürfte.

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Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

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Netflix Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) in "Bridgerton" Staffel 4

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Liam Daniel / Netflix Masali Baduza als Michaela und Hannah Dodd als Francesca Bridgerton, "Bridgerton" Staffel vier