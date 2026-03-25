Neues Projekt: Edith Stehfest plant ihre eigene Modemarke

Bei der Fashionshow von Designer Eric Sindermann (37) in Berlin plaudert Edith Stehfest (30) jetzt über ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben – und das hat nichts mit Schauspielerei oder Realityshows zu tun. Am Rande der Veranstaltung verrät die Künstlerin im Gespräch mit Promiflash, dass sie intensiv an einer eigenen Modemarke arbeitet: "Das interessiert mich nicht nur ein bisschen, sondern es interessiert mich sehr", erklärte Edith. Seit rund zwei Jahren stecke sie bereits Zeit und Energie in Zeichnungen, Schnitte und Konzeptideen, erzählte die 30-Jährige weiter. Das Modelabel soll eines ihrer nächsten großen Projekte werden – und dabei hat sie ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen.

Im Interview erklärt Edith, dass sie sich in der Modewelt besonders auf einen Punkt konzentrieren will: flexible Kleidung, die sich an unterschiedliche Körperformen anpasst. Sie berichtet, dass sie selbst in vielen Läden kaum etwas findet, das wirklich zu ihrem Körper passt. Sie sei eher klein, habe einen großen Po, aber eine schmale Taille – eine Kombination, für die es in der Standardmode kaum passende Teile gebe. "Wo passe ich rein? In fast gar nichts in den normalen Läden", erklärte die Zweifach-Mama. Genau hier will die Schauspielerin mit ihren Entwürfen ansetzen. Mit durchdachten Materialien und einfachen, cleveren Schnitten wolle sie Kleidung schaffen, die den Körper unterstützt, bequem im Alltag ist und trotzdem stylisch aussieht.

Auch privat spielt das Thema Wohlfühlen für Edith schon länger eine große Rolle. Erst vor zwei Wochen hat sie in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner ganz offen über ihre Partnerschaften und ihre Einstellung zur Liebe gesprochen. Dabei betonte die Schauspielerin, wie sehr sie in Beziehungen Halt und Sicherheit gefunden hat. "Die Partnerschaften, die ich geführt habe, hatten alle eine Funktion. Eine Funktion von Sicherheit. Eine Funktion von: Ich bin nicht alleine", erklärte Edith. Besonders in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel, als ihr Menschen hinterhergefahren sind oder vor ihrem Haus gestanden und Fotos gemacht haben, habe ihr ein Partner stets Ängste nehmen können.

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Imago Edith Stehfest bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin

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Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

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Ramon Wagner, Manager von Edona James