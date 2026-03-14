Nach gescheiterter Liebe: Edith Stehfest hat noch Hoffnung

Edith Stehfest (30) hat in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner offen über ihre Erfahrungen mit Partnerschaften und ihre Einstellung zur Liebe gesprochen. "Die Partnerschaften, die ich geführt habe, hatten alle eine Funktion. Eine Funktion von Sicherheit. Eine Funktion von: Ich bin nicht alleine", erzählte Edith in dem Gespräch. Besonders im letzten halben Jahr habe sie mehrfach bedrohliche Situationen erlebt, in denen ihr Menschen hinterhergefahren seien, vor ihrem Haus gestanden und Fotos gemacht hätten. In solchen Momenten habe ihr ein Partner an ihrer Seite Sicherheit gegeben und Ängste genommen.

Darüber hinaus habe eine Partnerschaft ihr auch dabei geholfen, sich selbst nicht zu sehr kaputt zu machen, verriet sie weiter. Dennoch könne sie sich eine richtige und innige Beziehung jederzeit vorstellen, betonte Edith. "Ich glaube, ich kann mir das immer vorstellen, mein Leben lang. Ich bin pure Liebe, wenn ich mich für jemanden entscheide. Ich bin unfassbar loyal", erklärte sie. Als Beispiel für ihre Loyalität nannte sie die Tatsache, dass sie in ihrer Beziehung mit Eric Stehfest (36) zehn Jahre lang keinen anderen Mann geküsst habe. "Ich glaube, es sind viele Schlösser vor meinem Herzen und die muss jemand erstmal knacken können", fügte die Schauspielerin hinzu.

Edith war über viele Jahre mit Eric zusammen, bevor dieser im September vergangenen Jahres die Trennung öffentlich machte. Aus der gemeinsamen Beziehung gingen zwei Kinder hervor. Nachdem die Ehe gescheitert war, genoss die zweifache Mutter zunächst ihr Single-Leben und führte daraufhin eine kurze Beziehung. Obwohl ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex für sie ausgeschlossen ist, kann sich Edith durchaus vorstellen, künftig auf professioneller Ebene mit Eric zusammenzuarbeiten – etwa bei gemeinsamen Projekten oder in musikalischer Hinsicht.

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IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und ihr neuer Partner im Januar 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars