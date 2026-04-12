Kim Virginia setzt ihre Zehn-Kilo-Abnahme vorerst auf Eis

Kim Virginia Grey (30) nimmt Abstand von ihren strengen Abnehmplänen! In einer neuen Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, wie es um ihr angekündigtes Ziel steht, rund zehn Kilogramm zu verlieren – doch die Reality-TV-Bekanntheit überrascht mit einem Kurswechsel. Statt Diät-Stress ist das Vorhaben vorerst vom Tisch. "Bei mir hat sich beruflich beziehungsweise meine Zukunftsträume wieder stark verändert... heißt, die zehn Kilo 'muss' ich nicht mehr abnehmen", erklärt Kim offen gegenüber ihren Followern.

Hintergrund des ursprünglichen Plans war ein konkretes Projekt in den USA, für das ein schlankerer Look eine Rolle gespielt hätte. Dieses Vorhaben verschiebt Kim nun auf später. "Werde ich irgendwann in Angriff nehmen, wenn zeitlich mehr Luft ist", so die 30-Jährige. Was genau hinter den veränderten Zukunftsträumen steckt und welche neuen beruflichen Ziele sie verfolgt, lässt sie dabei offen. Eines macht sie aber klar: Mit sich und ihrem Körper ist sie gerade sehr im Reinen. "Fühle mich momentan auch sehr wohl mit meinem Körper", betont sie.

Noch vor drei Monaten hatte Kim große berufliche Pläne geschmiedet und ihren Fans verraten, dass sie für ein neues Projekt gezielt abnehmen wolle. Damals erklärte die Influencerin: "Für mein nächstes berufliches Ziel werde ich fünf bis zehn Kilo abnehmen müssen." Sie betonte, dass es ihr dabei um eine Herausforderung gehe, und stellte klar: "Habe mir jetzt beruflich eigentlich jeden Wunsch erfüllt und mache das, wofür ich brenne. Heißt aber auch, dass ich wieder neue Ziele brauche."

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Januar 2026