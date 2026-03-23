"Oft runtergeschluckt": Nikola Grey meldet sich im Netz

Nikola Grey (30) hat seine Bali-Reise mit Ehefrau Kim Virginia Grey (30) überraschend abgebrochen und ist allein in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückgekehrt. In seinen aktuellen Stories auf Instagram meldete sich der Realitystar nun zu Wort und deutete weiteres Drama rund um den gemeinsamen Urlaub an. Er fühle sich einmal mehr als Sündenbock dargestellt und wolle das nicht unkommentiert lassen. Konkrete Details zu dem Vorfall verriet Nikola zwar nicht, machte aber klar, dass er eine Grenze gezogen habe. Die Reise hatte das Paar offenbar als gemeinsame Auszeit geplant – nun ist Nikola wieder im Wüstenstaat, während Fragen zu den Gründen des abrupten Abbruchs offenbleiben.

In seiner Ansprache an die Follower betonte Nikola, er werde derzeit mit Kritik überschüttet, obwohl die komplette Geschichte nicht bekannt sei. "Ich bin wieder in den UAE, aber eine Sache möchte ich sagen, weil ich gerade wieder der Buhmann bin und alles abbekomme", erklärte er auf Instagram. Viele hielten ihn für den Schuldigen, weil er gegangen sei und jemanden allein gelassen habe, so der Realitystar weiter. Er schilderte, er habe lange geschwiegen und vieles verdrängt. "So oft Dinge runtergeschluckt und immer wieder, so oft beschützt, obwohl ich selber längst kaputt war." Auch das Thema Loyalität sprach Nikola an: "Loyalität ist nicht, sich selbst zu verlieren, und ich war loyal!" Schließlich habe er eine Entscheidung treffen müssen: bleiben oder sich selbst retten. "Und ich habe mich für mich entschieden", sagte er. Seine Bitte an die Community: nicht vorschnell urteilen.

Für die Fans des Paares dürfte Nikolas Statement ein weiterer Baustein in einer ohnehin turbulenten Phase sein. Kim hatte ihren Followern vor Kurzem bereits erklärt, dass ihr derzeit vieles zu viel sei und sie deshalb eine Pause von Social Media brauche. Statt Urlaubsidylle auf Bali dominieren bei den beiden Realitypersönlichkeiten nun nachdenkliche Töne und persönliche Grenzerfahrungen. Nikola gibt in seinen aktuellen Zeilen vor allem Einblick in seine innere Gefühlswelt und seine Vorstellung von Loyalität in einer Beziehung. Während Kim sich zuletzt eher zurückgezogen und auf Abstand zu der Öffentlichkeit gesetzt hatte, sucht ihr Ehemann nun den direkten Weg zu seiner Community, um seine Sicht der Dinge zu schildern und Raum für seine persönlichen Grenzen einzufordern.

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Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026