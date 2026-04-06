Nach Shitstorm: Kim Virginia klärt auf, wo die Hunde stecken

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) sehen sich derzeit mit zahlreichen Fragen und heftiger Kritik ihrer Follower konfrontiert. Immer wieder wollen Fans der beiden Realitystars wissen, wo ihre Hunde geblieben sind, da die Vierbeiner in letzter Zeit nicht mehr auf den Social-Media-Kanälen des Paares zu sehen waren. Auf Instagram kündigte Kim nun ein Statement an, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. "Werde euch heute auch mitteilen, wo die Hunde sind... Es wird emotional und es wird viele auf die Palme bringen, aber die Wahrheit ist nun mal manchmal ein schweres Stück", schrieb sie und machte ihre Community damit neugierig auf das, was kommen sollte.

Kurz darauf teilte die Influencerin ein Video, in dem sie zunächst Hate-Kommentare einblendete, die sie und Nikola in den vergangenen Tagen erreicht hatten. "Von den Hunden kein Wort mehr, ich wünsche wirklich niemandem was Schlechtes, aber hier würde ich glatt mal eine Ausnahme machen", hieß es in einer der Nachrichten. In einer anderen stand: "Die Hunde sind ganz abgegeben." Doch dann folgte die Auflösung: Das Ehepaar konterte die Spekulationen und zeigte seine Hunde, mit denen es ausgiebig kuschelte und die Kim fröhlich abschleckten. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "Oops. So gespannt auf die nächsten Fanfiction-Storys über mich. Keep me updated and stay creative, Loves."

Mit dem Video wollten Kim und Nikola offenbar ihre Community veräppeln und all jene bloßstellen, die behauptet hatten, sie hätten ihre Tiere weggegeben. Die Realitydarstellerin setzte sogar noch einen drauf und kommentierte: "Ein Glück sind die Hunde nur imaginär zu Hause. Mehr Welcome-Home-Hundekuchen für mich." Kim und Nikola haben im vergangenen Jahr geheiratet und teilen auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Beide wurden durch verschiedene Reality-Formate bekannt und haben sich eine große Fangemeinde aufgebaut, die ihr Leben mit Interesse verfolgt.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey und Nikola Grey mit ihren Dalmatinern, April 2026

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Instagram / nikola_glumac Nikola Grey und seine Hunde