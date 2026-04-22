Wegen Transfertermin: Kim Virginia bekommt scharfe Kritik

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30) müssen nach ihrer freudigen Verkündung nun heftigen Gegenwind einstecken. Vor wenigen Tagen hatte das Realitypaar auf Instagram verraten, dass es einen Transfertermin gibt. Ob es um einen Babywunsch oder etwas anderes geht, definierten beide nicht. Nun melden sich auf der Plattform zahlreiche Nutzer zu Wort, die die Pläne des Paares kritisch sehen. Hintergrund ist ein erneuter heftiger Streit der beiden auf Bali, nach dem Nikola die Reise frühzeitig abgebrochen haben soll. Unter dem aktuellen Post diskutieren Fans öffentlich über die Beziehung der Eheleute und Kims Wunsch nach einem Kind: Zwischen Gratulationen und Herz-Emojis tauchen in der Kommentarspalte immer wieder mahnende Stimmen auf. Ein Nutzer schreibt: "Arbeitet bitte doch erst mal an einer stabilen Ehe, bevor ihr Kinder in die Welt setzt."

Die Person spielt damit direkt auf die jüngste Krise rund um die Influencerin und den Realitystar an. Ein weiterer Follower formuliert ähnlich deutlich: "Ihr solltet DEFINITIV erst einmal an euch selbst und eurer Ehe arbeiten, damit diese intakt ist, bevor ihr ein Lebewesen in die Welt setzen wollt!" Andere User zweifeln öffentlich, ob Kim mit dem Wort "Transfer" überhaupt einen Embryotransfer meint. "Ich denke eher, damit ist der Umzug ins neue Haus gemeint...", mutmaßt ein User unter dem Clip. "Wer weiß, ob es bei der Verkündigung überhaupt um eine künstliche Befruchtung geht…", heißt es in einem weiteren Kommentar. Denn konkret äußerte sich das Paar bis zum jetzigen Stand nicht.

Dass es sich bei dem besagten Termin nicht um eine künstliche Befruchtung handeln könnte, dürfte auch an Kims eigenen Andeutungen aus dem vergangenen Monat liegen. Vor rund fünf Wochen machte sie nämlich kurzen Prozess mit Babygerüchten und stellte in einer Fragerunde klar, dass sie damals nicht schwanger war. Die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin erzählte auch, dass ein Schwangerschaftstest wegen starker Übelkeit negativ ausgefallen sei. Sie betonte, dass sie und Nikola das Thema Kinder zu diesem Zeitpunkt noch bewusst nach hinten schieben wollten: "Das gehen wir gezielt an, wenn wir beruflich noch das ein oder andere bewältigt haben. Auf natürlichem Weg wäre es ohnehin eine Hürde mittlerweile bzw. unwahrscheinlich."

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Juli 2025

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden