Kim Virginia spricht über Drogenkontrolle und Unfalldrama

Kim Virginia Grey (30) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) wollten sich eine Auszeit gönnen und machten einen Trip in den Oman. Doch was als entspannter Strandurlaub geplant war, entwickelte sich zu einer dramatischen Reise. Während der Fahrt durch die Berge kam es plötzlich zu einem schweren Unfall direkt vor dem Paar. "Da sind jetzt superviele LKWs und Autos zusammengecrasht. Wären fast die Klippe runtergefallen, aber keiner ist verletzt", berichtete Kim auf Instagram. Wie die Influencerin später erfuhr, war der Crash nur eine Minute vor ihrem Ankommen passiert. "Wären wir nur diese eine Minute früher in die Kurve gegangen, hätte es uns an der Klippe auch erwischt", beschrieb sie sichtlich geschockt.

Die Heimreise gestaltete sich noch schwieriger, als kurz darauf ein zweiter Unfall folgte. "Der erste Unfall ist noch nicht beseitigt und es gab wohl einen zweiten Unfall", erklärte Kim ihren Followern. Die Rückfahrt mit dem Wagen verzögerte sich dadurch erheblich und zog sich über viele Stunden. Doch damit war das Drama noch nicht vorbei. An der Grenze wartete eine intensive Drogenkontrolle auf das Paar. "Nach den gefühlten 20 Stunden Wartezeit, um nach Hause zu kommen, wurden wir dann noch schön auseinander genommen an der Grenze mit Hundis, die das Auto nach Substanzen abgeschnüffelt haben, Taschen ausleeren und dem ganzen Schnickschnack", schilderte die Influencerin die Situation.

Am Tag danach meldete sich Kim erschöpft bei ihren Fans und teilte mit, wie sehr die Ereignisse sie mitgenommen hatten. "Durch den Stress gestern fühle ich mich leider noch mehr geschlaucht, obwohl der gemütliche Oman-Strandtag zum Entspannen gedacht war", schrieb sie in ihrer Story. Kim und Nikola sind seit einiger Zeit verheiratet und teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Die beiden lernten sich in der Reality-Szene kennen und gelten als eines der bekanntesten Paare der deutschen Netzlandschaft. Entspannung sah für die beiden dieses Mal definitiv anders aus.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, April 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, April 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026