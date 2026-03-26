Das schätzen Marlisa Rudzio & William am meisten aneinander

Marlisa Rudzio (36) und William Raab zeigen sich ganz verliebt. Am Rande von Eric Sindermanns (37) Modenschau sprach Promiflash mit der TV-Bekanntheit und ihrem Liebsten über ihre Beziehung – und dabei verrieten die beiden, was sie am meisten aneinander mögen. "Ich schätze bei uns am meisten, dass wir immer ehrlich miteinander umgehen. Wir sagen uns alles. Wir zeigen uns alles. Auch Nachrichten oder wirklich private Sachen. Wir erzählen uns vieles aus der Vergangenheit. Und ich finde, Ehrlichkeit ist so der Grundbaustein für jede gesunde Beziehung", betonte William.

Marlisa schwärmte ihrerseits von ihrem Partner und verriet, was sie an ihm besonders mag. "Ich liebe an ihm, dass ich ihm zu 100 Prozent vertrauen kann, dass wir immer lachen und viel Spaß haben", erklärte die Influencerin. Besonders hob sie ihren gemeinsamen Humor hervor und wurde dann ganz persönlich: "Man sagt ja, man muss sich riechen können. Und ich liebe seinen Körpergeruch. Das hört sich so komisch an, so animalisch, aber man muss sich riechen können und das war bei mir schon immer das Wichtigste." Bei William könne sie sich zu 100 Prozent fallen lassen, fühle sich geborgen und könne mit ihm über alles reden.

Auch, dass die beiden viel zusammen unternehmen, scheint ein essenzieller Punkt in ihrer Fernbeziehung zu sein. "Bei uns wird es auch nie langweilig. Wir sind immer irgendwo unterwegs, machen immer was. Dass wir mal abends zu zweit auf der Couch liegen, haben wir auch, aber selten", erzählte William weiter. Marlisa stimmte ihm zwar zu, gab aber auch zu, dass sie sich mehr gemeinsame Couch-Abende wünschen würde. "Aber ich liebe das. Das könnte ruhig ein bisschen öfter sein. Wir müssen mehr auf der Couch liegen. Ja, wir sind schon viel unterwegs", sagte sie. Die beiden scheinen trotz ihres aktiven Lebensstils eine glückliche Balance gefunden zu haben.

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Imago Marlisa Rudizo aka Mrs. Marlisa und William Raab

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Imago Marlisa Rudzio und William Raab bei Katy s X-Mas Wonderland 2025 in der Wolkenburg Köln

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Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, Oktober 2025