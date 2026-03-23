Kann sich Marlisa Rudzio eine offene Beziehung vorstellen?

Marlisa Rudzio (36) und William Raab lassen in Sachen Liebe keine Fragen offen! Am Rande von Eric Sindermanns (37) Modenschau sprechen die beiden Social-Media-Stars mit Promiflash ganz offen darüber, ob sie sich eine offene Beziehung vorstellen könnten – und geben eine klare Antwort. Während die beiden gemeinsam bei dem Fashion-Event in Erscheinung treten, machen sie deutlich, wie sie sich ihre Partnerschaft wünschen und wie ihre Vergangenheit diese Sicht geprägt hat. Vor allem Marlisa wird dabei sehr deutlich und zieht einen klaren Schlussstrich unter ein früheres Beziehungsmodell.

Im Gespräch stellt William unmissverständlich klar, dass eine offene Beziehung für das Paar nicht infrage kommt. "Nee, nee, auf keinen Fall wollen wir beide nicht", betont der Influencer. Marlisa nutzt den Moment, um auf ihre frühere Beziehung zu Fabio De Pasquale (31) zurückzublicken, mit dem sie rund zweieinhalb Jahre lang eine offene Beziehung geführt hatte. Heute kann sie das kaum noch nachvollziehen. Sie erklärt, sie wisse nicht, "auf welchem Planeten" sie damals gewesen sei, und würde dieses Modell heute niemals wieder wählen. Besonders spannend: Marlisa betont, dass sich ihre Sicht auf die Liebe erst mit William grundlegend verändert habe.

Die Netzbekanntheit schwärmt von ihrem Partner und beschreibt ihre Gefühle für ihn als echten Wendepunkt: William sei für sie "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, wie sie gegenüber Promiflash erzählt. Erst durch ihn habe sie verstanden, was Liebe für sie wirklich bedeute. Im Rückblick empfindet sie die frühere Beziehung zu Fabio eher wie eine Verbindung zwischen Bruder und Schwester. Zu den warmen Worten seiner Partnerin reagiert William mit viel Gelassenheit und einem kurzen, aber vielsagenden Satz: "Irgendwas mache ich anscheinend richtig", kommentiert der Social-Media-Star.

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IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star

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Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, Oktober 2025