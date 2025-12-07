Marlisa Rudzio und William Raab ziehen im Sommer zusammen

Marlisa Rudzio (36), bekannt als Social-Media-Star, und ihr Freund William Raab scheinen ihre gemeinsame Zukunft ernsthaft zu planen. Wie Marlisa im Gespräch mit Promiflash verriet, möchte das Paar im Sommer zusammenziehen. Die Influencerin, die derzeit in Berlin lebt, ist bereit, für ihren Partner sogar die Hauptstadt zu verlassen. "Wir schauen schon ein bisschen, aber alles, was ich finde, ist ziemlich teuer. William sagt, ich soll einen Gang runterschalten", erklärte sie lachend. Trotz der Herausforderungen ist klar: Die beiden sind entschlossen, ihre Pläne umzusetzen.

Die Details zur Wahl ihres neuen Zuhauses stehen allerdings noch aus. Während Marlisa ihre Wohnungssuche schon aktiv vorantreibt, scheinen die Vorstellungen des Paares noch nicht ganz übereinzustimmen – offenbar vor allem in finanzieller Hinsicht. William, der in Bayern arbeitet, scheint einen etwas pragmatischeren Ansatz zu verfolgen, während Marlisa nach einem idealen Ort sucht. Ihre Entschlossenheit, kompromissbereit zu sein, zeigt, wie wichtig ihr die gemeinsame Zukunft mit William ist.

Marlisa, die mit ihrem Content in den sozialen Medien eine große Fangemeinde begeistert, hatte bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass sie sich flexibel zeigt, was den Wohnort betrifft. Aktuell moderiert sie in Berlin ihre eigene Radioshow, doch die Liebe zu William steht an oberster Stelle. Dass sie bereit ist, diese Veränderungen in Angriff zu nehmen, unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Beziehung. William scheint die charmante Influencerin jedenfalls tief beeindruckt zu haben – ein weiterer Meilenstein in ihrem Leben, das sie oft öffentlich mit Humor und Offenheit teilt.

Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, Oktober 2025

Imago Marlisa Rudzio, 2024.

Imago Marlisa und William im Oktober 2025