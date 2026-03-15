Marlisa Rudzio verrät: So viel Reality-TV-Gossip kennt sie

Marlisa Rudzio (36) ist seit Jahren in der Reality-TV-Welt bestens vernetzt und kennt so einige Geheimnisse aus der Branche. Jetzt hat die Social-Media-Bekanntheit in einem Interview mit Promiflash verraten, wie viel brisanter Gossip tatsächlich nie an die Öffentlichkeit gelangt. "Boah, ich würde sogar sagen, 75 Prozent Gossip gelangt nicht an die Öffentlichkeit. Ich weiß viele Sachen von Menschen. Viele können froh sein, dass ich das alles für mich behalte, wie so ein kleines Schmuckdöschen und nicht nach außen bringe", erklärte Marlisa. Damit macht sie deutlich, dass die Realitystars mehr über ihre Kollegen wissen, als die Fans mitbekommen.

Ihre Freundin Sandra Janina (26), die bei dem Gespräch dabei war, bestätigte Marlisas Zurückhaltung und verriet, dass sie die Influencerin manchmal sogar zum Auspacken drängt. "Ich sage immer zu ihr: 'Sag es doch.' Sie sagt dann: 'Nein, weißt du, was dann los ist?' Und ich so: 'Ja, Feuer'", erzählte Sandra im Interview. Marlisa selbst ist jedoch überzeugt, dass die Wahrheit früher oder später ohnehin ans Licht kommt. "Irgendwann kommt immer alles ans Licht. Und ich muss nicht diejenige sein, die auspackt. Aber ich würde sagen, 75 % von dem, was ihr alle noch nicht wisst, wissen wir intern", betonte sie. Sandra ergänzte zudem, dass die meisten Realitystars froh sein können, dass es Verträge gibt, die sie daran hindern, über unausgestrahlte Inhalte zu sprechen.

Ganz so diskret ist Marlisa allerdings nicht immer. Wenn sie mit bestimmten Personen nicht mehr gut auskommt, sieht die Sache anders aus. "Ja, wenn man mich kennt, weiß man, mit Personen, mit denen ich nicht cool bin, packe ich natürlich auch aus und erzähle auch viel. Aber mit Menschen, mit denen ich close bin, die können mir vertrauen. Und mir ist Loyalität in der Branche extrem wichtig", stellte sie klar. Bei Freunden und nahestehenden Personen bleibt Marlisa also verschwiegen, während sie bei Streitigkeiten durchaus bereit ist, ihr Wissen preiszugeben.

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Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

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Imago Marlisa Rudzio und Sandra Janina bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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Imago Marlisa Rudzio, 2024.