Planen Marlisa Rudzio und ihr William gemeinsame TV-Shows?

Marlisa Rudzio (36) und ihr Partner William Raab schweben seit einigen Monaten auf Wolke sieben. Am Rande der Fashionshow von Eric Sindermann (37) trafen die beiden auf Promiflash und standen für ein Pärchen-Interview bereit. Dabei kam die Frage auf, ob die Turteltauben in naher Zukunft auch gemeinsam im TV zu sehen sein werden. Während Marlisa bereits viele Erfahrungen im Reality-Bereich gesammelt hat, hält sich William bislang eher zurück. Im Interview plauderten die beiden aus, ob die Fans sich bald auf einen gemeinsamen Auftritt freuen dürfen.

William machte gegenüber Promiflash deutlich, dass Reality-TV für ihn keine Priorität hat. "Wir haben es nicht geplant. Es kommt drauf an, was für Anfragen reinkommen oder sonst irgendwas. Aber in der Planung ist es nicht. Ich habe einen guten Job. Ich brauche das nicht. Ich habe es bisher nicht gebraucht", erklärte er. Marlisa hingegen kündigte weitere Auftritte an und betonte: "Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Weile zu sehen sein. Definitiv. Ich mache das auf jeden Fall weiter." Sie fügte hinzu, dass es sogar von Vorteil sei, einen Partner zu haben, der im Hintergrund bleibe und nicht unbedingt auch im Reality-TV stattfinde.

Ganz ausschließen wollen die beiden gemeinsame Fernsehprojekte allerdings nicht. "Wir schließen es nicht aus. Irgendwann vielleicht in der Zukunft. Aber aktuell ist bis jetzt nichts geplant", betonte Marlisa im Gespräch. Während die Influencerin ihre Karriere im TV-Geschäft weiter vorantreiben möchte, scheint William mit seiner aktuellen beruflichen Situation zufrieden zu sein und verspürt keinen Druck, ebenfalls vor der Kamera stehen zu müssen. Ob sich die beiden irgendwann doch noch für ein gemeinsames Format entscheiden, bleibt abzuwarten.

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Imago Marlisa Rudizo aka Mrs. Marlisa und William Raab bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW

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Imago Marlisa Rudzio und William Raab bei Katy s X-Mas Wonderland 2025 in der Wolkenburg Köln

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Imago Marlisa Rudizo aka Mrs. Marlisa mit Freund William Raab