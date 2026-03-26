Denise Richards' Chirurg enthüllt Details zu ihrem Facelift

Denise Richards (55) hat sich einem umfangreichen Facelift unterzogen – und ihr Chirurg Dr. Ben Talei plaudert nun ausführlich über die Details des Eingriffs. In einem Interview mit Inside Edition erklärte der Beverly Hills-Schönheitschirurg jetzt, dass die 55-jährige Schauspielerin "unglaublich glücklich" mit dem Ergebnis sei. "Ich sehe wieder aus wie ich selbst", habe Denise ihm nach der Operation gesagt. Der Arzt führte bei der ehemaligen Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ein Gesichts- und Halslifting durch, bei dem er zusätzlich die obere Gesichtshälfte wieder in ihre ursprüngliche Position brachte und die Augenpartie neu konturierte. Sogar ein spezielles "Cupid Corner Lift" kam zum Einsatz, bei dem ein Schnitt seitlich am Mund gesetzt wird, um die Mundwinkel wieder jünger und ansprechender aussehen zu lassen.

Die gesamte Operation habe viereinhalb Stunden gedauert, verriet Ben im Gespräch mit dem Sender. Der Grund für Denise' Entscheidung sei gewesen, dass sie das Gefühl hatte, ihr Gesicht entspreche nicht mehr dem, wie sie sich innerlich fühle. "Sie hat die Energie einer Zwölfjährigen – sie hatte das Gefühl, dass ihr Aussehen nicht mehr dazu passte, wie sie sich fühlt", erklärte der Chirurg. Bereits zwei Tage vor dem Interview hatten er und Denise gemeinsam dramatische Vorher-Nachher-Bilder der Schauspielerin auf Instagram geteilt. In dem Post bezeichnete Ben die Schauspielerin als "eine der liebenswertesten und schönsten Personen, die je auf dieser Erde gewandelt sind" und betonte, wie sehr ihn die Ehre freue, mit ihrer Schönheitswiederherstellung betraut worden zu sein.

Denise hatte in der Vergangenheit offen über kosmetische Eingriffe gesprochen. Zu ihrem 55. Geburtstag im Februar 2026 hatte die Schauspielerin, die in den Neunzigerjahren als Pin-up-Girl bekannt wurde und als Bond-Girl in "Die Welt ist nicht genug" glänzte, noch erklärt, lediglich eine Brustvergrößerung vornehmen lassen zu haben. Die Mutter von drei Kindern setzte damals vor allem auf Sport, insbesondere Pilates und Tanz, um ihre Figur zu halten. Nun scheint die einstige Reality-TV-Darstellerin mit dem Facelift einen weiteren Schritt gegangen zu sein, um sich wieder wohler in ihrer Haut zu fühlen.

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Getty Images Denise Richards bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025

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Imago Denise Richards, Realitystar

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Getty Images Denise Richards, TV-Bekanntheit