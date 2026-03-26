Für die Familie: Melanie Griffiths Rückzug aus Hollywood

Melanie Griffith (68) gehörte in den achtziger und neunziger Jahren zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Die Tochter von "Die Vögel"-Star Tippi Hedren (96) feierte ihren Durchbruch 1988 mit dem Film "Die Waffen der Frauen", in dem sie eine ehrgeizige Sekretärin spielte, die sich in einer von Männern dominierten Geschäftswelt behauptet. Die Rolle brachte Melanie sogar eine Oscar-Nominierung ein und machte sie zur Identifikationsfigur ihrer Generation. Es folgten weitere Filme wie "Wie ein Licht in dunkler Nacht" oder "Nobody's Fool – Auf Dauer unwiderstehlich", die ihre Bandbreite als Schauspielerin unterstrichen und sie zu einem der gefeierten Stars ihrer Zeit werden ließen.

In den vergangenen Jahren ist es jedoch deutlich ruhiger um die Schauspielerin geworden. Während viele ihrer damaligen Kollegen bis heute konstant präsent sind, verlagerte sich Melanies Arbeit zunehmend in kleinere Produktionen und Independent-Projekte. Zuletzt übernahm sie 2025 eine Nebenrolle im Indie-Drama "By Design" und war in einer Folge der Podcast-Serie "Dirty Diana" zu hören. Große Studiofilme werden für die Schauspielerin seltener, stattdessen wählt sie ihre Rollen heute gezielter aus und konzentriert sich auf überschaubarere Formate.

Privat hat Melanie ihr Leben inzwischen in ruhigere Bahnen gelenkt. Nach der Trennung von Antonio Banderas (65), mit dem sie von 1996 bis 2015 verheiratet war, konzentriert sich die Schauspielerin stärker auf ihre Familie und persönliche Interessen. Die enge Verbindung zu ihrer Tochter Dakota Johnson (36) steht dabei immer wieder im Mittelpunkt öffentlicher Einblicke. Dakota stammt aus Melanies turbulenter On-off-Beziehung mit "Miami Vice"-Star Don Johnson (76), mit dem sie zweimal verheiratet war und zählt heute selbst zu den gefragten Schauspielerinnen Hollywoods. Melanie wirkt heute reflektiert und gefestigt, spricht offen über gesundheitliche Themen und scheint den Druck früherer Jahre bewusst hinter sich gelassen zu haben.

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Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson im Februar 2016

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Getty Images Melanie Griffith und Don Johnson im September 1975

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Getty Images Melanie Griffith und Antonio Banderas