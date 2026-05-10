Wirklich 68? Melanie Griffith flasht mit jugendlichem Look

Melanie Griffith (68) ist dieser Tage in Los Angeles bei einem entspannten Spaziergang gesichtet worden – und der Auftritt der 68-Jährigen hat laut Hello! einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Schauspielerin kombinierte eine weite, hochgeschnittene blaue Jeans mit einer locker getragenen cremefarbenen Bluse und traf damit genau den Zeitgeist. Oversized-Sonnenbrille und zarte Spitzenhandschuhe sorgten für einen Hauch Vintage-Glamour, während eine braune Umhängetasche und metallisch glänzende Loafer das Outfit abrundeten. Ein Buch in der Hand und kaum Make-up im Gesicht – Melanie wirkte entspannt, natürlich und ausgesprochen strahlend.

Abseits des Spaziergangs hat die Schauspielerin kürzlich auch einen schönen Familienmoment erlebt. Ihr Ex-Mann Antonio Banderas (65) teilte ein Foto, auf dem eine entspannte Runde auf dem Sofa zu sehen ist: Melanie, ihre gemeinsame Tochter Stella Banderas (29) und deren Ehemann Alex Gruszynski sitzen neben Antonio zusammen – alle lächeln, Melanie lacht dabei herzhaft. "Ein schöner und lustiger Moment gestern in Los Angeles mit meinem Schwiegersohn Alex, meiner Tochter Stella und meiner Ex-Frau und lebenslangen Freundin, Melanie", schrieb Antonio zu dem Bild. Stella und Alex hatten im vergangenen Oktober geheiratet.

Dass Melanie zunehmend auf ein natürlicheres Auftreten setzt, ist kein ganz neues Thema. Bereits vor einigen Jahren sprach sie in einem Interview mit dem Magazin Porter offen darüber, warum sie Fillern den Rücken gekehrt hat. Damals erzählte sie, in ihren frühen Fünfzigern mit solchen Behandlungen begonnen zu haben – heute setzt sie offensichtlich auf einen zurückhaltenderen Ansatz. Ihr jüngster Auftritt in Los Angeles zeigt, dass dieses Konzept gut zu ihr passt.

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Getty Images Melanie Griffith, Schauspielerin

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Getty Images Melanie Griffith, Stella del Carmen und Antonio Banderas im August 2012

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Getty Images Melanie Griffith 2019

Instagram / antoniobanderas Antonia Banderas, Melanie Griffith und Stella Banderas 2026