Mama Melanie lobt Dakota Johnsons freizügige Werbekampagne

Dakota Johnson (36) präsentiert sich in der neuen Calvin Klein-Kampagne für das Frühjahr 2026 von ihrer sinnlichen Seite. Die Schauspielerin zeigt in dem Werbespot, der am 8. März auf Instagram veröffentlicht wurde, viel nackte Haut und posiert in verschiedenen Szenen in Jeans und Unterwäsche. In einem Post auf der Plattform ist Dakota unter anderem in einem schwarzen BH und Slip zu sehen. Ihre Mutter Melanie Griffith (68) zeigte sich von der freizügigen Kampagne ihrer Tochter begeistert und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ist sie nicht wunderbar? Meine schöne Coqui in ihren Calvins."

Der von Gordon von Steiner fotografierte und inszenierte Werbespot für die aktuelle Denim- und Unterwäschekollektion zeigt die 36-Jährige in verschiedenen intimen Momenten. Dakota räkelt sich zunächst auf einem Sofa, während sie ein Drehbuch liest, bevor sie später nur mit einem Slip und dunklen Schuhen eine Runde Billard spielt. Weitere Szenen zeigen sie oben ohne tanzend auf einem Bett, wobei sie ihre Brüste lediglich mit ihren langen braunen Haaren verdeckt. In einer Küche posiert sie schließlich mit Granatäpfeln, einer Kanne und einer Kaffeetasse vor ihrer Brust. "Calvin Klein Jeans und Unterwäsche haben eine zeitlose Qualität, die sich in dem Moment richtig anfühlt, in dem man sie anzieht", erklärte die Schauspielerin in einem Statement zur Zusammenarbeit.

Melanie, die neben Dakota noch zwei weitere Kinder hat – Sohn Alexander mit Ex-Mann Steven Bauer (69) und Tochter Stella mit Ex-Mann Antonio Banderas (65) –, ist zwar stolz auf die Karriere ihrer Tochter, hat aber auch ihre Grenzen. So verriet die 68-Jährige bereits 2015 auf Clive Davis' (93) Grammy-Party, dass sie sich die "Fifty Shades"-Filme, in denen Dakota die Hauptrolle spielt, nicht ansehen könne. "Würden Sie Ihr Kind so beim Sex sehen wollen?", erklärte sie damals. Obwohl sie sehr glücklich über die Besetzung ihrer Tochter in der Buchverfilmung gewesen sei, könne sie ihren Stolz auch aus der Ferne zeigen. Dakota und Melanie wären beide sehr unwohl, wenn die Mutter die Filme sehen würde, weshalb sie darauf verzichte.

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Jason Merritt/ Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson

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Charley Gallay / Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson

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Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson bei einer Premiere in Hollywood, November 2021