Interview: Fünf Frauen schildern ihre Epstein-Erfahrungen

Fünf Frauen haben in einer neuen Ausgabe des BBC-Formats "Newsnight" offen über ihre Erfahrungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) gesprochen. In dem TV-Interview, aus dem die Rundfunkanstalt vorab Ausschnitte veröffentlichte, schildern sie, wie der mittlerweile verstorbene Unternehmer sie über Jahre hinweg missbraucht haben soll. "Ihm gefiel die Angst in unseren Augen", erzählt eine der Frauen mit erstickter Stimme. Wenn sie bei ihm war, habe sie sich wie gelähmt gefühlt – habe nicht gewusst, was sie tun solle. Heute ist sie überzeugt, dass Jeffrey genau diese Hilflosigkeit bei seinen Opfern besonders erregte.

Weiter schildern die Frauen, wie sie den Unternehmer damals als Jugendliche kennenlernten und wie er seine Machtposition ausnutzte. Ihre Aussagen richten sich dabei nicht nur gegen Jeffrey selbst, sondern zeichnen auch ein bedrückendes Bild seines einst so glanzvoll erscheinenden Umfelds. Die Betroffenen betonen, dass Jeffrey über Jahre einen ganzen Missbrauchsring unwahrscheinlichen Ausmaßes betrieben habe, dessen wahre Dimensionen bis heute unklar seien. In der Sendung zeigen sie auch Fotos aus ihrer Jugend, darunter ein Bild einer 18-Jährigen, aufgenommen kurz vor den ersten Übergriffen. "Ich lächle nicht mehr auf die gleiche Weise", betont die Überlebende in Erinnerung daran, wie unbeschwert ihr Leben damals noch gewesen sei.

Auch Jeffreys überraschender und viel diskutierter Tod in Untersuchungshaft im August 2019 ist für die Frauen im Interview ein Thema: Laut offizieller Darstellung soll sich der US-Multimillionär im Alter von 66 Jahren in seiner Gefängniszelle selbst das Leben genommen haben, doch mehrere der Betroffenen äußern offen ihre Zweifel an dieser Version. "Wer immer ihn getötet hat, hat ihn zum Schweigen gebracht", sagt eine der Frauen entschieden. Eine andere ist überzeugt, Jeffrey sei sich selbst viel zu lange sicher gewesen, dass er ungestraft davonkommen werde.

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U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein und eine unbekannte Frau auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Imago Jeffrey Epstein in seinem Anwesen mit weiteren anonymisierten Personen, veröffentlicht von der US-Justiz

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