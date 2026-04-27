David Harbour steigt mit wichtiger Rolle in "Rambo" ein

Die Kult-Action-Reihe "Rambo" bekommt einen neuen Teil. "John Rambo" heißt der Streifen und soll von der Jugend und Herkunft von Sylvester Stallones (79) Charakter John J. Rambo erzählen. Jetzt gibt es auch endlich weitere Details zum Cast des Films. Neben Noah Centineo (29), der die jugendliche Hauptfigur spielen wird, übernimmt auch David Harbour (51) eine wichtige Rolle. Der Stranger Things-Darsteller verkörpert laut The Hollywood Reporter Colonel Trautman. Dieser ist für Rambo eine Art Vaterfigur und lehrte ihn während des Vietnamkriegs "die Kunst des Tötens". Wie das bei den Fans ankommt, wird sich zeigen, allerdings ist David dafür bekannt, standhafte, harte Kerle mit einem weichen Kern zu spielen und dürfte somit eine gute Wahl für den Kommandanten sein.

Sylvester, für den Rambo neben Rocky eine seiner berühmtesten Rollen ist, wird ebenfalls Teil des neuen Films sein. Allerdings steht er nicht selbst vor der Kamera – diesmal ist er als Produzent in das Projekt involviert. Das ist das erste Mal in der 44-jährigen Geschichte von "Rambo". Die Produktionsfirma Lionsgate Motion Picture Group ist überzeugt, dass Sylvester aufgrund seiner Expertise mit der Figur und der Geschichte der einzig Richtige ist. "Sylvester Stallone kennt die Figur des John Rambo besser als jeder andere, und Lionsgate hatte das Glück, seit mehr als 20 Jahren mit Sly an diesem legendären geistigen Eigentum zusammenzuarbeiten. Seine Teilnahme ist das letzte, entscheidende Stück für 'John Rambo', und wir sind begeistert, ihn dabei zu haben", betonte Adam Fogelson, der Vorsitzende von Lionsgate, in einem Interview mit Deadline.

Der erste "Rambo"-Film erschien 1982 und pushte Sylvesters Karriere auf ein neues Level. Der Schauspieler wurde zu einem der größten Actionhelden Hollywoods. Allerdings war der heute 79-Jährige damals gar nicht überzeugt, dass die Rolle des traumatisierten Veteranen seiner Karriere guttun würde. In einem Interview mit Howard Stern (72) auf YouTube erzählte Sly, dass er sogar versuchte, die Negative zu bekommen, um sie "verbrennen" zu können. Tatsächlich sei er sogar überzeugt gewesen, dass "Rambo" seinen Ruf in Hollywood zerstören würde. Doch als "Rambo" ein Kino-Hit wurde und sowohl Publikum als auch Kritiker überzeugte, wurde der Filmstar eines Besseren belehrt.

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Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood

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Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

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ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982