Neue "GZSZ"-Story: Jonas trifft mysteriösen Rollstuhlfahrer

In der Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten steht eine besonders bewegende Storyline bevor: Felix van Deventer (29), bekannt aus seiner Rolle als Jonas, trifft im Berliner Kiez auf Mats Keller, einen obdachlosen jungen Mann im Rollstuhl. Gespielt wird die neue Figur von Béla Kampschulte, der erst kürzlich nach Berlin gezogen ist. Die erste Begegnung der beiden Charaktere findet in der U-Bahn statt, wo Mats Obdachlosenzeitungen verkauft. Jonas ist in diesem Moment zunächst überfordert mit der Situation, was Mats als Ablehnung deutet. Als Jonas später versucht, ihm Unterstützung anzubieten, weist Mats diese Hilfe entschieden zurück.

Béla beschreibt seine Figur als einen charmanten und charismatischen Menschen, der jedoch von tiefen inneren Kämpfen geprägt ist. "Er ist im Herzen ein treuer und großzügiger Mensch", erklärte der Schauspieler gegenüber RTL, aber gleichzeitig jemand, "der davon überzeugt ist, alles alleine bewältigen zu müssen. Er lehnt etwaige Hilfe von außen ab und versucht, die Menschen nicht an sich ranzulassen." Mats ringt mit Schuldgefühlen und Einsamkeit und stellt sich die Frage, ob er überhaupt in der Lage ist, Hilfe anzunehmen. Diese Abwehrhaltung mache die Rolle besonders herausfordernd.

Mit dieser Geschichte greift die Serie bewusst Themen wie Inklusion, Sichtbarkeit und den Umgang mit Obdachlosigkeit auf. GZSZ-Produzentin Katja Bäuerle von UFA Serial Drama betonte, wie wichtig es sei, Geschichten zu erzählen, die gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Die Storyline rückt den Alltag von Menschen mit Behinderung in den Fokus, die zusätzlich von Obdachlosigkeit betroffen sind, sowie Fragen nach Würde und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Folge "Schicksalsverwandt" wird am 1. April bei RTL ausgestrahlt und ist eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar.

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RTL Béla Kampschulte als Mats Keller in "GZSZ"

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RTL Béla Kampschulte spielt "Mats Keller"

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RTL Jonas (Felix van Deventer) und Mats (Béla Kampschulte) in "GZSZ"

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