Patrick Romer hat vorm Dschungelcamp 15 Jahre nicht geweint

Patrick Romer (30) zeigte sich im diesjährigen Dschungelcamp von einer völlig neuen Seite. Der Realitystar, der letztendlich auf dem fünften Platz landete, offenbarte eine emotionale Verletzlichkeit, die seine Zuschauer so nicht erwartet hatten. Gemeinsam mit seiner Freundin Annelie Henze sprach Patrick nun bei Eric Sindermanns Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin mit Promiflash über seine Erlebnisse im Camp. Dabei machte der TV-Bauer ein überraschendes Geständnis: "Rückblickend muss ich wirklich sagen: Ich habe das Format total unterschätzt. Ich bin ja so ein rauer Bauernbursche, so ein Dorfjunge und habe eigentlich gedacht, da marschiere ich einfach so durch und sitze es auf einer Arschbacke ab."

Die Herausforderungen im australischen Busch forderten Patrick jedoch deutlich mehr, als er gedacht hatte. "Das hat mich doch körperlich und auch emotional sehr herausgefordert – so weit, dass ich nachher tatsächlich weinen musste. Das kannte ich selbst von mir nicht. Aber ich habe, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr geweint", gab der Realitystar zu. Während seiner Zeit im Camp habe er ständig nur nach Hause gewollt, doch mittlerweile habe sich seine Sichtweise komplett geändert. "Jetzt, wo ich draußen bin, sage ich: Lass mich mal wieder rein", so Patrick.

Auch Annelie zeigte sich begeistert von der Leistung ihres Freundes. "Ja, ich bin auch sehr, sehr stolz auf ihn. Er hat gezeigt, wie er wirklich ist. Das Emotionale hat er jetzt auch noch mal ausgepackt. Das war natürlich so der Tüpfel auf der Torte", schwärmte sie im Gespräch mit Promiflash. Mit dem fünften Platz könne man sehr stolz sein, findet die Freundin des TV-Bauern. Nach dem Camp hatte Patrick auf Instagram über seine Gewichtszunahme gesprochen – im Dschungel hatte er sieben Kilogramm abgenommen, die jedoch schnell wieder zurückkamen. Der Jo-Jo-Effekt nach der extremen Diät im Camp machte dem 30-Jährigen sichtlich zu schaffen.

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RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

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Imago Patrick Romer bei der Ankunft der Dschungelcamp-2026-Kandidaten am Flughafen Frankfurt Main, 11.02.2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026