"Spider-Man 4" ist der meistgesehene Trailer aller Zeiten

Der Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" hat einen spektakulären Rekord aufgestellt und ist nun offiziell der meistgesehene Trailer aller Zeiten. Wie das Magazin Variety berichtet, wurde die Vorschau zum vierten Solo-Abenteuer von Peter Parker innerhalb von nur 24 Stunden rund 718 Millionen Mal über alle sozialen Netzwerke und Plattformen hinweg angeschaut. Damit übertrifft der neue Marvel-Film sogar den bisherigen Rekordhalter "Deadpool & Wolverine", der es auf 365 Millionen Views gebracht hatte. Nur vier Tage später wurde die Schwelle von einer Milliarde Aufrufen überquert. Sony Pictures und Marvel Studios dürfen diese Zahlen als deutliches Signal aus dem Publikum lesen: Das Interesse ist enorm, und die Erwartungen an den für den 30. Juli 2026 geplanten Kinostart sind entsprechend hoch.

Tom Holland (29), der erneut als Peter vor der Kamera steht, hat in mehreren Interviews betont, wie anders sich dieses Projekt für ihn anfühlt. Beim Event am Empire State Building, wo er den Trailer persönlich vorstellte, brachte er es auf den Punkt: "Ich finde, der Film wirkt vom Ton her wie ein Neuanfang. Es ist ein Film darüber, wie junge Menschen ihre Identität finden und erwachsen werden", sagte Tom. Und auch gegenüber Esquire ließ er durchblicken, wie zuversichtlich er von der laufenden Produktion ist: "Wir drehen hier absolutes Gold." Tom scheint diesmal mit einer anderen Energie an die Rolle heranzugehen – auch weil er selbst aktiv an der inhaltlichen Ausrichtung des Films mitgewirkt hat. In Gesprächen mit den Studios brachte er ein, was Fans sich nach "No Way Home" im Netz gewünscht hatten, denn er war überzeugt: "Wir machen den Film hier für die Fans."

Tom hatte die Rolle des freundlichen Spinnen-Helden aus der Nachbarschaft erstmals in "The First Avenger: Civil War" übernommen. Sein erster eigener Solo-Film als Spider-Man folgte dann 2017 mit "Spider-Man: Homecoming". Mit dem zweiten Film "Spider-Man: No Way Home" (2021) feierte Tom bereits einen gigantischen Erfolg. Der Film spielte weltweit rund 1,6 Milliarden Euro ein und begeisterte Fans auf der ganzen Welt. Anders als viele andere Marvel-Helden steht bei dem Schüler und Teilzeit-Superhelden oft der ganz normale Alltag mit Freundschaften, Familie und Liebeskummer im Mittelpunkt. Genau das kommt bei den Fans aus Generation Z und Generation Alpha gut an. Die rekordverdächtige Resonanz auf den neuen Trailer lässt nun darauf hoffen, dass "Spider-Man: Brand New Day" diesen Erfolg sogar noch übertreffen könnte.

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set