Robert Downey Junior erklärt Marvel-Comeback und neue Rolle

Robert Downey Junior (61) kehrt ins Marvel Cinematic Universe zurück – und das auf eine Weise, die viele Fans überrascht hat. Auf der San Diego Comic-Con 2024 kündigte Marvel Studios an, dass der Schauspieler in Avengers: Doomsday zu sehen sein wird. Dabei schlüpft er jedoch nicht erneut in die Rolle des Tony Stark alias Iron Man, sondern übernimmt die des Bösewichts Doctor Victor von Doom. In der Gesprächsreihe "Conversations for our Daughters" von Bran Ferren erklärt Robert, Berichten von kino.de zufolge, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat.

Der Hauptgrund für sein Comeback sei der Wunsch, bewusst gegen sein eigenes Image besetzt zu werden. "Manchmal hat das Universum einen größeren Blick: Ich glaube, du kannst etwas, das die Leute noch nie von dir gesehen haben und ich setze darauf", erklärte er in der Gesprächsreihe. Robert betont außerdem, dass er enorme Arbeit in die Vorbereitung gesteckt habe, um dieser Erwartung gerecht zu werden. Dabei spielt laut ihm eine frühere Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle: Christopher Nolans (55) Film "Oppenheimer", in dem Robert den Antagonisten Lewis Strauss verkörperte, habe ihm gezeigt, wie reizvoll es sein kann, hinter einer Figur zu verschwinden. Ohne Christophers Vertrauen hätte es für ihn, so der Schauspieler, wenig Sinn ergeben, noch einmal "den Knopf zu drücken" und zu Marvel zurückzukehren. Doctor Doom fühle sich für ihn deshalb nicht wie eine Wiederholung an, sondern wie ein Genrewechsel innerhalb desselben Universums.

Roberts Rückkehr zu Marvel war bei Fans nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Während viele sich über das Wiedersehen mit dem Schauspieler freuten, der das MCU maßgeblich mitgeprägt hat, sahen andere darin den Versuch des Franchises, sich in einer schwierigen Phase auf bekannte Gesichter zu stützen. Robert war ursprünglich 2008 als Tony Stark in das Universum eingestiegen und hatte die Figur über mehr als ein Jahrzehnt hinweg in zahlreichen Filmen verkörpert, bevor Iron Man in "Avengers: Endgame" im Jahr 2019 den Heldentod starb.

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Getty Images Robert Downey Jr. präsentiert "Avengers: Doomsday" bei der Disney-Studios-Show auf der CinemaCon in Las Vegas, April 2026

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

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Getty Images Christopher Nolan und Robert Downey Jr., Regisseur und Schauspieler