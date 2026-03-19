Offizieller Trailer von "Spider-Man: Brand New Day" ist da

Tom Holland (29) kehrt als Spider-Man zurück auf die Leinwand und der erste Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" ist endlich da. Der intensiv erwartete Clip gibt einen düsteren Einblick in das nächste Kapitel des Marvel Cinematic Universe und zeigt Peter Parker in einer völlig neuen Phase seines Lebens. Nach den Ereignissen von "No Way Home" lebt der Superheld zurückgezogen in New York und kämpft als Vollzeit-Verbrechensbekämpfer gegen das Verbrechen – dabei trägt er einen neuen, comicgetreuen Anzug. Doch die düsteren Szenen des Trailers machen schnell deutlich, dass etwas nicht stimmt und der enorme Druck sowohl körperliche als auch psychische Spuren bei Peter hinterlässt.

Neben actiongeladenen Momenten bietet der Trailer auch einige überraschende Rückkehrer und neue Gesichter. Mark Ruffalo (58) ist als Bruce Banner beziehungsweise Hulk zu sehen, während Jon Bernthal (49) als der gnadenlose Punisher zurückkehrt. Auch Michael Mando taucht als Scorpion wieder auf. Zusätzlich deutet der Clip auf einen neuen, noch unbekannten Gegenspieler hin, der laut den gezeigten Bildern eine der gefährlichsten Bedrohungen überhaupt darstellen könnte. Der Trailer spielt zudem immer wieder mit Peters emotionalen Verlusten und zeigt, wie sehr ihn die Entscheidung aus "No Way Home" weiterhin verfolgt.

Präsentiert wurde der komplette Trailer von Tom im Rahmen einer spektakulären globalen Fan-Aktion in New York, bei der sogar eine Spider-Man-Inszenierung am Empire State Building stattfand. Über 24 Stunden hinweg hatten Fans aus aller Welt zuvor exklusive Clips geteilt. Die Dreharbeiten zu dem Film waren im vergangenen Jahr zeitweise unterbrochen worden, nachdem sich Tom bei den Aufnahmen in London eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Der Kinostart von "Spider-Man: Brand New Day" ist für den 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos geplant.

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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SIPA PRESS Andrew Garfield in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro"