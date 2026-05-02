Fans spekulieren: Ist Kirsten Dunst im neuen "Avengers"?

Auf der Plattform X kursieren derzeit Fotos von Kirsten Dunst (44), die bei Marvel-Fans für mächtig Aufregung sorgen: Die Schauspielerin ist darauf mit auffallend roten Haaren zu sehen – und das reicht vielen Fans als Anlass für wilde Spekulationen. Fans vermuten, dass Kirsten als Mary Jane Watson ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren könnte – eine Rolle, mit der sie in Sam Raimis (66) Kult-Trilogie "Spider-Man", "Spider-Man 2" und "Spider-Man 3" weltberühmt wurde. Und tatsächlich: "Avengers: Doomsday" setzt stark auf multiversale Elemente, und Gerüchte über ein Comeback von Tobey Maguire (50) als Spider-Man halten sich seit Längerem hartnäckig.

Doch es gibt eine weit naheliegendere Erklärung für die neue Haarfarbe: Kirsten wurde für "Ein Minecraft Film 2" gecastet. Dort spielt sie die Videospielfigur Alex – und die ist bekannt für ihre roten Haare. Der Film ist für 2027 geplant und soll bald in Produktion gehen. Dazu kommt noch das Thriller-Projekt "The Housemaid's Secret", das ebenfalls für 2027 in den Kinos erscheinen soll. Ihr Terminkalender ist also prall gefüllt. Belastbare Hinweise darauf, dass sie tatsächlich Teil von "Avengers: Doomsday" oder dem ebenfalls geplanten "Avengers: Secret Wars" ist, gibt es bislang nicht.

Vor Kurzem gab es bereits ganz anderes Futter für die Gerüchteküche: Auf der CinemaCon wurde erstmals ein neuer Trailer zu "Avengers: Doomsday" gezeigt – mit Robert Downey Junior (61) in der Hauptrolle. Laut Deadline startet der Clip direkt mit einer Warnung von Patrick Stewart (85) als Professor X: "Etwas kommt, etwas, das wir vielleicht nicht abwehren können. Bevor dieser Tag vorbei ist, stehen wir vor einer undenkbaren Entscheidung." Und auch Chris Hemsworths (42) Thor schlug demnach Alarm. "Wir werden ein Wunder brauchen", sagte er. Dazu kamen laut Berichten jede Menge bekannte Gesichter: Shang-Chi, Yelena Belova, die Thunderbolts, Namor, die Black Panthers, Gambit, die Fantastic Four und sogar Ian McKellen (86) als Magneto.

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Getty Images Kirsten Dunst bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen, Jennifer Coolidge, Jack Black und Jason Momoa bei der Weltpremiere von "A Minecraft Movie" in London

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Getty Images Robert Downey Jr. präsentiert "Avengers: Doomsday" bei der Disney-Studios-Show auf der CinemaCon in Las Vegas, April 2026