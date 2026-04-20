"Avengers" 5: Kevin Feige spricht Klartext über Doctor Doom

Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Marvel-Präsident Kevin Feige (52) die Rückkehr von Robert Downey Junior (61) ins Marvel Cinematic Universe verteidigt – und dabei klare Worte gefunden. Der Schauspieler wird im kommenden Blockbuster Avengers: Doomsday nicht etwa als Tony Stark alias Iron Man zu sehen sein, sondern in der Rolle des Erzschurken Victor von Doom, besser bekannt als Doctor Doom. Die Entscheidung, ihn in dieser neuen Funktion zurückzuholen, hatte bei einem Teil der Fangemeinde für Unmut gesorgt. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly stellte Feige aber unmissverständlich klar: "Es ist unser Universum. Es ist ein Multiversum. Wir können tun, was zum Teufel wir wollen. Er hat den größten Helden gespielt. Lasst ihn jetzt den größten Fiesling verkörpern."

Dass der Zeitpunkt für Roberts Rückkehr kein Zufall war, erklärt Kevin ebenfalls. Als das Team die Entscheidung traf, ihn ins Boot zu holen, standen die Chancen gut, dass der Schauspieler für seine Rolle in Christopher Nolans (55) "Oppenheimer" einen Oscar als Bester Nebendarsteller gewinnen würde – was er bei der Preisverleihung 2024 tatsächlich tat. Der Marvel-Präsident betonte zudem, dass man stets in Kontakt geblieben sei und über die Jahre hinweg diskutiert habe, ob und wie eine Rückkehr aussehen könnte. Im bereits auf der CinemaCon gezeigten Trailer soll Doctor Doom laut kino.de eine derart bedrohliche Präsenz ausstrahlen, dass selbst Thanos dagegen verblasst. In einer Szene soll er Thors Angriff mit der Axt Stormbreaker kurzerhand mit zwei Fingern stoppen.

Robert Downey Jr. war über viele Jahre das Herzstück des MCU – seine Darstellung von Iron Man begann 2008 und prägte das Superhelden-Franchise maßgeblich. Mit "Avengers: Endgame" verabschiedete sich die Figur Tony Stark 2019 mit einem der emotionalsten Momente der Filmreihe vom Publikum. Auch Chris Evans (44) wird in "Avengers: Doomsday" auf die Kinoleinwände zurückkehren und erneut als Captain America zu sehen sein. Der Film startet in Deutschland am 16. Dezember 2026.

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Getty Images Kevin Feige, Juli 2024

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Getty Images Robert Downey Junior auf der Comic-Con 2024 in San Diego

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Getty Images Louis D'Esposito, Kevin Feige, Robert Downey Junior, Joe und Anthony Russo bei der Comic-Con 2024