Verkäuferin bei "Shopping Queen" treibt Guido zur Weißglut

Bei der aktuellen Shopping Queen-Woche in Duisburg sorgt eine Verkäuferin für mächtig Ärger bei Moderator Guido Maria Kretschmer (60). Die erste Kandidatin der Woche, Anastasia, soll unter dem Motto "Eleganz trifft Coolness - finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern" das perfekte Outfit zusammenstellen. Begleitet von ihrem Freund Can Luca macht sich die 28-Jährige am Montag auf die Suche nach dem richtigen Look. Doch in einem der Geschäfte kommt es zu einer Szene, die den Mode-Experten regelrecht auf die Palme bringt. Eine Verkäuferin rät der Kandidatin nämlich von einem leuchtend roten Anzug ab, der Guido besonders gut gefällt. Die Begründung: Der Anzug sei der Teilnehmerin an den Beinen zu lang.

Diese Aussage lässt Guido nicht auf sich sitzen. "Bitte nicht so was sagen, Verkäuferin. Immer den Mund halten […], dann lässt du die Kundin genießen", kritisiert er die Beratung deutlich. Seiner Meinung nach hätte man für das kleine Mode-Problem eine Lösung finden können. Anastasia entscheidet sich nach dem Rat der Verkäuferin jedoch für einen limettengrünen Anzug. "Schönen Dank, Madame. Ich muss sagen, der Rote hat ihr besser gestanden. Viel, viel besser", kommentiert der Designer enttäuscht. Trotz seiner Kritik zeigt sich Guido mit dem fertigen Look insgesamt aber zufrieden. "Wertig gemacht. […] Ich finde, es sieht toll aus", lobt er. Auch ihre Mitstreiterinnen sind überzeugt und vergeben starke 36 Punkte.

Sein feines Gespür für Mode stellte Guido auch abseits der Shopping Queen-Woche immer wieder unter Beweis. So machte er beim "About You Fashion Ball" vor drei Monaten deutlich, wer für ihn das wahre Stil-Vorbild unter Europas Royals ist. "Ich bin großer Máxima-Fan", verriet der Designer damals im Gespräch mit Bunte und lobte Königin Máxima der Niederlande als echte Stilikone. Für Guido war klar: "Sie hat ihren ganz eigenen Style gefunden, diese perfekte Kombination aus Eleganz und Lässigkeit."

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Imago Guido Maria Kretschmer beim About You Fashion Circus in Berlin-Adlershof

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Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019

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Getty Images Königin Máxima, September 2024

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