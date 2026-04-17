Guido Maria Kretschmer erlebte ersten Kuss als übergriffig

Guido Maria Kretschmer (60) hat die Geschichte hinter seinem allerersten Kuss erzählt – und die klingt alles andere als romantisch. Der 60-jährige Designer und Moderator erinnert sich daran, dass dieser erste Kuss gar nicht von ihm gewollt war: "Das war, glaube ich, die Freundin von meinem Bruder. Das wollte ich gar nicht", berichtete der Shopping Queen-Juror im Interview mit Gala. Sein ernüchterndes Fazit: "Also schön fand ich es nicht." Im selben Gespräch plauderte er außerdem über seine langjährige TV-Sendung und verriet, welche Kandidatin ihm nach all den Jahren im Showgeschäft nicht mehr aus dem Kopf geht.

Seit 14 Jahren bewertet Guido in der beliebten Vox-Sendung "Shopping Queen" die Outfits der Teilnehmerinnen – und eine von ihnen hat ihn besonders bewegt. "Ich hatte mal eine Kandidatin, die hieß Patricia. Das war so eine ganz tolle, junge Frau, so 33. Die war so schwer krank. Die hatte Krebs. An die muss ich ganz oft denken", gestand er im Interview. Zudem sprach der Designer über seine Eltern und die Bedeutung von Zuneigung in seiner Familie. Er erzählte, dass er seinen Vater als Kind stets geküsst habe, um seine Liebe zum Ausdruck zu bringen – so auch kurz vor dessen Tod. Sein Vater war im August 2023 im Alter von 87 Jahren verstorben, nur wenige Monate später verlor Guido auch seine Mutter.

Schon länger, als er "Shopping Queen" moderiert, ist der Designer mit seinem Ehemann Frank Mutters zusammen – nämlich seit über vier Jahrzehnten. Über Frank sprach Guido zuletzt ebenfalls mit Gala voller Wärme: "Frank ist ein sehr warmer, freundlicher, liebevoller Mensch, und deswegen ist es für mich auch sehr leicht, ihn zu lieben", schilderte er. Kennengelernt haben sich die beiden bereits in den frühen 1980er-Jahren auf Ibiza, wo sie zusammen lebten. Guido schlug sich damals mit einem Job in einer Diskothek durch und verkaufte auf Märkten selbst genähte Kleidung – der Grundstein seiner späteren Karriere als Designer.

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Imago Bei der Premiere beim Filmfest Hamburg: Guido Maria Kretschmer im Cinemaxx Dammtor, 29.09.2025

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Imago Guido Maria Kretschmer beim ABOUT YOU Fashion Circus während der Berlin Fashion Week am 4. Juli 2024 in Berlin

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