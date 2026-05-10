Nach dem Liebes-Aus: Lorik Bunjaku trauert Denise hinterher

Das Liebes-Aus von Lorik Bunjaku (29) und Denise Hersing (30) hat viele Fans bewegt – und offenbar auch Lorik selbst. Gut zwei Wochen nach Bekanntwerden der Trennung sorgt der 29-Jährige auf Instagram für Aufsehen: Unter einem alten Pärchenfoto, das er einst mit den Worten "Mein Herz gehört für immer dir. Worte könnten niemals beschreiben, wie viel Liebe ich für dich empfinde" versehen hatte, meldete sich ein Fan zu Wort und zweifelte öffentlich an dem versprochenen "Für immer". Lorik ließ das nicht kommentarlos stehen.

"Na ja, dieses Für-immer ist ja dann wohl Geschichte, schade. Fand immer: Ihr passt gut zusammen", schrieb der Fan unter dem Beitrag auf Social Media. Loriks Antwort darauf war eindeutig: "Es wird immer ihr gehören..." Damit nicht genug – er likete auch mehrere weitere Kommentare, die sich positiv über die Beziehung äußerten. Darunter war unter anderem einer, in dem ein Fan schrieb: "Ihr habt sowas Besonderes, bitte redet miteinander, man kann alles schaffen." Ein anderer bezeichnete das Paar als sein "Lieblingscouple" und hoffte: "Hoffe, ihr findet wieder zueinander. Hast echt was Besonderes verloren."

Denise hatte die Trennung schon vor zwei Tagen selbst öffentlich gemacht. In einem Statement bei Instagram schrieb die Influencerin: "Ja, wir haben uns getrennt." Denise erklärte auch, warum sie sich überhaupt äußerte: "Weil viele von euch unsere Beziehung von Anfang an begleitet haben." Für sie sei das Kapitel damit abgeschlossen. Danach machte sie klar, worauf sie jetzt den Fokus legen will: "Ich möchte meinen Fokus jetzt wieder auf mich und meinen eigenen Weg legen. Und ich wünsche auch ihm von Herzen, dass er seinen Weg findet."

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Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025

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Imago Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei den Reality Awards 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars