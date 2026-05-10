Claudia Haas schwärmt: Paul Janke als Bachelor "ist ihr Typ"

Beim Bild-Renntag sorgt Claudia Haas für Gesprächsstoff – und zwar nicht nur mit ihrem auffälligen Look. Die Reality-TV-Bekannte, die vielen Zuschauern durch Formate wie DSDS oder "Reality Queens" ein Begriff ist, plaudert dort mit Promiflash über ihre TV-Zukunft. Vor Ort verrät Claudia, dass sie sich grundsätzlich viele weitere Show-Auftritte vorstellen kann, bei einem Genre aber noch zögert: Dating-Formate. Als das Gespräch auf Paul Jankes (44) neue Staffel von Der Bachelor – Pauls zweite Chance kommt, gerät die Blondine allerdings ins Schwärmen und gibt offen zu, dass der Rosenkavalier genau ihr Beuteschema ist.

Im Interview erklärt Claudia, dass sie sich selbst zwar neugierig auf neue Projekte erlebt, Dating-Shows für sie aber ein spezielles Thema seien. Sie habe das Gefühl, für solche Formate vielleicht schon zu alt zu sein, wie sie gegenüber Promiflash ehrlich anmerkt. Umso überraschender wirkt dann ihre spontane Reaktion, als Pauls Comeback als Bachelor angesprochen wird. "Der ist schon mein Typ. Blond, hübsch und er ist Anfang 40, ich bin Mitte 30, das würde perfekt passen", sagt sie strahlend. Gleichzeitig zeigt sich die Sängerin selbstkritisch: Ihre kurvige Figur lasse sie zögern. "Ich bin curvy, ich weiß nicht, ob er drauf steht. Also noch bin ich curvy", gibt sie zu bedenken. Eine Bewerbung für Pauls Staffel habe sie deshalb bisher nicht abgeschickt – und sei sich auch noch unsicher, ob sie das überhaupt tun soll.

Paul Janke ist vielen Reality-Fans seit Jahren bestens bekannt, schließlich gilt der Hamburger als eines der bekanntesten Gesichter der Kuppelshow "Der Bachelor". Nun bekommt er mit "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" erneut die Möglichkeit, im TV nach der großen Liebe zu suchen – interessierte Frauen können sich dafür bereits bewerben. Für Kandidatinnen wie Claudia wäre das nicht nur eine Chance auf die berühmte Rose, sondern auch auf intensive Zeit mit dem charmanten Blondschopf vor der Kamera. Während Paul nach außen vor allem als Rosenverteiler und Womanizer wahrgenommen wird, zeigt er in unterschiedlichen TV-Formaten und als Moderator auch immer wieder seine lockere, humorvolle Seite.

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Imago, Imago Collage: Claudia Haas und Paul Janke

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Imago Claudia Haas beim Bild-Renntag 2026 in Gelsenkirchen

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IMAGO / BOBO Paul Janke, ehemaliger Bachelor