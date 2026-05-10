20 Kilogramm zugelegt: Claudia Haas verrät ihren Abnehmplan

Claudia Haas macht am Bild-Renntag offen, womit sie gerade kämpft – und wie sie es angeht. Im Interview mit Promiflash plaudert die DSDS-Bekanntheit aus, dass sie in den vergangenen Jahren rund 20 Kilogramm zugenommen hat. Das Gewicht, das sie einst verloren hatte, ist damit wieder drauf. Doch Claudia nimmt das Thema in die Hand und verfolgt jetzt einen klaren Plan, um die Pfunde wieder loszuwerden – mit Struktur, Disziplin und einem festen Konzept, das ihren Alltag bestimmt.

"Ich habe meinen Plan, was ich dreimal am Tag esse, und daran halte ich mich. Ich wiege alles ab, zähle Kalorien und mache viel Sport zu Hause", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Neben dem Abnehmprogramm dreht sich ihr Leben gerade vor allem um Familie. "Also momentan bin ich Mama und Hausfrau, passiert nicht viel", so Claudia. Ob das so bleibt, ist aber offen: "Wer weiß, vielleicht sieht man mich bald in einer Show", erklärt sie hoffnungsvoll.

Was ihre TV-Karriere angeht, mangelt es Claudia jedenfalls nicht an Ideen. Auf die Frage, welche Formate für sie infrage kämen, nannte sie kurzerhand eine ganze Liste: Der Promihof, Kampf der Realitystars, Big Brother oder das Dschungelcamp. Schon vor einigen Monaten hatte die Social-Media-Ikone deutlich gemacht, dass sie für TV-Projekte brennt und jede Gelegenheit ergreifen würde, wieder vor der Kamera zu stehen: "Eigentlich alle Formate – alle zu mir bitte. Ich würde jede Chance ergreifen."

Anzeige Anzeige

Imago Claudia Haas beim Bild-Renntag 2026 in Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von "Malle Ole – Das Musical" im First Stage Theater Hamburg-Altona am 25.03.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / claudia.haas_official Claudia Haas, ehemalige DSDS-Kandidatin