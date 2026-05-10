George Clooneys Ehefrau Amal zwang ihn gesünder zu leben

Ein gesundheitlicher Schock brachte George Clooney (65) offenbar zum Umdenken. Der Schauspieler wurde im Jahr 2020 mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert – ausgelöst durch eine drastische Diät für seine Rolle in dem Film "Midnight Sky". Für die Figur des Wissenschaftlers, der als einer der letzten Überlebenden einer weltweiten Katastrophe zurückbleibt, hatte George fast 14 Kilogramm abgenommen. Seine Ehefrau Amal Clooney (48) war darüber jedoch alles andere als begeistert: "Amal hat genug von Georges Risikofreude", verriet eine Quelle jetzt gegenüber RadarOnline. "Sie verlangt von ihm, dass er besser auf sich aufpasst – damit er für seine Kinder da sein kann!"

Wie das OK Magazine berichtet, soll Amal seitdem klare Regeln aufgestellt haben. Neben einer Ernährungsumstellung habe sie George auch dazu gedrängt, seinen Alkoholkonsum deutlich zu reduzieren. Zudem soll der Schauspieler inzwischen an bis zu sechs Tagen pro Woche trainieren – darunter Ausdauertraining und Yoga. Komplett auf Alkohol verzichten wolle George laut dem Insider allerdings nicht: "Er fühlt sich besser und sieht großartig aus, aber er war wirklich schwierig im Umgang", verrät die Quelle weiter. "Selbst Amal freut sich darauf, wenn er endlich wieder sicher ein oder zwei Drinks genießen kann!"

Erst kürzlich verriet George sogar selbst, dass er sich ab und zu ein Gläschen gönnt. Wie er dem People Magazine erzählte, helfe ihm das dabei, sich auf glamourösen Veranstaltungen zu entspannen. Abseits des Rampenlichts scheint sein Leben inzwischen jedoch deutlich ruhiger und familienorientierter geworden zu sein. George und Amal sind seit 2014 verheiratet und ziehen gemeinsam ihre Zwillinge Ella und Alexander groß, die 2017 zur Welt kamen. Nach dem gesundheitlichen Schock achtet der Schauspieler offenbar bewusster darauf, einen gesunden Ausgleich zwischen Karriere, Familie und seinem eigenen Wohlbefinden zu finden.

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Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Golden Globes 2026

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