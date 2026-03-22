Dicke Luft? Laura und Pietro Lombardi löschen sich im Netz

Laura Maria Rypa (30) und Pietro Lombardi (33) sorgen erneut für Schlagzeilen – allerdings nicht mit einem erhofften Liebescomeback, sondern mit einer überraschenden Entfremdung im Netz. Das Ex-Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, folgt sich seit Kurzem nicht mehr auf Instagram. Die beiden haben sich gegenseitig aus ihren Follower-Listen gelöscht, ohne dies öffentlich zu kommentieren. Erst vor wenigen Wochen hatten Laura und Pietro ihre Fans noch mit gemeinsamen Urlaubsfotos und -videos begeistert, auf denen sie vertraut und harmonisch wirkten. Viele hofften damals bereits auf eine erneute Annäherung des Paares, das sich trotz Trennung bislang gut zu verstehen schien.

Die plötzliche Distanz im Netz wirft umso mehr Fragen auf, als Pietro erst vor Kurzem seine Gefühle für Laura öffentlich gemacht hatte. Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" hatte der Sänger gegenüber Oliver Pocher offen zugegeben, dass er seine Ex-Verlobte immer noch liebe. Nach diesem emotionalen Geständnis folgte der gemeinsame Urlaub, bei dem die beiden entspannt und vertraut wirkten. Umso überraschender kommt nun das Entfolgen auf der Social-Media-Plattform, das in der Regel als deutliches Zeichen für Unstimmigkeiten gewertet wird.

Pietro und Laura waren lange Zeit ein Paar und hatten sich immer wieder in den sozialen Medien gezeigt. Der Sänger, der durch seinen Erfolg bei Deutschland Sucht Den Superstar bekannt wurde, und die Influencerin teilten regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren beiden Söhnen. Auch nach ihrer Trennung hatten sie betont, weiterhin respektvoll miteinander umgehen zu wollen – zum Wohl ihrer Kinder. Was genau nun zu der erneuten Funkstille zwischen den beiden geführt hat, bleibt bislang unklar. Weder Laura noch Pietro haben sich zu den Spekulationen ihrer Fans geäußert.

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IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

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Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025