Blake Livelys "Dokumentenflut" bedroht den Prozessstart

Nur noch wenige Wochen trennen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) vom Prozessstart – doch jetzt gibt es neuen Ärger vor Gericht. Der Schauspieler und seine Mitbeklagten haben beim zuständigen Richter Lewis J. Liman beantragt, wichtige vorgerichtliche Fristen um eine Woche zu verschieben, wie das Magazin People berichtet. In einem Schreiben, das am 25. März beim Gericht im Südbezirk von New York eingereicht wurde, werfen Justins Anwälte Blakes Team vor, sie kurz vor dem Prozess mit einer "Dokumentenflut" zu überhäufen. Die Schauspielerin habe fast eintausend potenzielle Beweisstücke eingereicht und über vierzig mögliche Zeugen benannt – eine Menge an Material, die für die Gegenseite kaum zu bewältigen sei.

In dem Schreiben betonen Justins Anwälte, dass es "schwer vorstellbar" sei, dass auch nur die Hälfte dieser Beweisstücke tatsächlich vor der Jury präsentiert werden würde. Sie sprechen von "zu umfangreichen Offenlegungen, die für Prozesszwecke nicht praktikabel sind" und kritisieren, dass sie nicht gezwungen sein sollten, sich durch "eindeutig unzulässiges Material" zu wühlen, während sie gleichzeitig unter Zeitdruck Anträge vorbereiten müssen. Zudem argumentieren sie, dass es noch zu früh sei, wichtige Details für den Prozess festzulegen, solange noch Anträge – darunter Justins Antrag auf Abweisung der Klage – ausstehen.

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Schauspielern geht auf eine Klage zurück, die Blake im Dezember 2024 gegen ihren It Ends With Us-Regisseur und Co-Star eingereicht hatte. Darin wirft sie ihm sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen vor – Vorwürfe, die Justin zurückweist. Die Schauspielerin fordert Schadensersatz in Höhe von etwa 140 Millionen Euro. Justin hatte daraufhin eine Gegenklage über umgerechnet 345 Millionen Euro eingereicht, in der er Blake Erpressung und Verleumdung vorwarf, doch diese wurde abgewiesen. Im Februar verbrachten beide etwa sechs Stunden in einer Schlichtungskonferenz, die jedoch ohne Einigung endete. Der Prozess soll derzeit am 18. Mai beginnen, wobei erwartet wird, dass sowohl Blake als auch Justin als Zeugen aussagen werden.

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Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

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Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York