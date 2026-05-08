Nach Einigung: Blake Livelys Anwälte nennen es einen "Sieg"

Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) werden sich nicht vor Gericht begegnen. Die beiden Schauspieler haben ihren anhaltenden Rechtsstreit rund um die Dreharbeiten zu It Ends With Us außergerichtlich gelöst. Nachdem sich beide Parteien auf einen Vergleich geeinigt haben, melden sich jetzt Blakes Anwälte Michael Gottlieb und Esra Hudson zu Wort – und feiern die Einigung als klaren Triumph für ihre Mandantin. "Dieser Vergleich ist ein durchschlagender Sieg für Blake Lively", heißt es in dem Statement, das Just Jared vorliegt. Justin und alle weiteren Beklagten hätten demnach nicht nur auf ihr Berufungsrecht in bestimmten Punkten verzichtet, sondern auch eingeräumt, dass Blakes Bedenken "es verdient hätten, gehört zu werden".

Die Anwälte der Gossip Girl-Bekanntheit gehen in ihrer Erklärung noch weiter: Sie argumentieren, dass der Vergleich die Behauptung endgültig widerlege, Blake habe ihre Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen erfunden. "Von Anfang an war Blakes Mission klar: diejenigen aufzudecken und zur Verantwortung zu ziehen, die Verleumdungskampagnen und Vergeltungsklagen einsetzen, um Betroffene einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen", schreiben die Juristen. Vollständig abgeschlossen ist der Rechtsstreit jedoch noch nicht: Laut Gerichtsunterlagen verfolgt Blake weiterhin einen separaten Antrag auf Erstattung der Anwaltskosten sowie auf zusätzlichen Schadensersatz nach kalifornischem Recht. Dieser Antrag liegt noch beim zuständigen Gericht und kann, sobald ein Urteil gesprochen wurde, von keiner Seite mehr angefochten werden.

Während Blakes Seite nun also von einem Sieg spricht, hatte Justins Anwalt Bryan Freedman das Ergebnis des Vergleichs in der Sendung "TMZ Live" zuvor ebenfalls als Triumph für seinen Mandanten gewertet. Beide Parteien hatten sich kurz vor einem bevorstehenden Prozess auf die Einigung verständigt. In einem gemeinsamen Statement hatten die Vertreter beider Seiten den gemeinsamen Film "It Ends with Us" als "Quelle des Stolzes für alle, die daran gearbeitet haben" bezeichnet.

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

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Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni

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