Gast in Sam Dylans Talkshow? Walentina hat klare Bedingung

In Sam Dylans (35) neuer Realitytalkshow "Nightfever" kam es gleich in der ersten Folge zu einem brisanten Aufeinandertreffen: Serkan Yavuz (33) und seine Ex-Freundin Vanessa Brahimi standen sich plötzlich vor laufender Kamera gegenüber – ohne vorherige Warnung – und lieferten sich einen handfesten Rosenkrieg live im Studio. Auch Walentina Doronina (25) hat das Geschehen verfolgt und gegenüber Promiflash nun klargestellt: So ein Szenario würde ihr definitiv nicht passieren. Wenn sie als Gast in der Show auftreten würde, hätte sie eine klare Bedingung.

"Ich würde das im Vorhinein gar nicht zulassen. Das müsste [Sam] mir vorher ganz klar unterschreiben, dass so was nicht passiert", erklärte Walentina im Interview. Dabei fürchtet die TV-Bekanntheit offenbar vor allem ein Aufeinandertreffen mit Ex Can Kaplan, dem sie öffentlich schwere Gewaltvorwürfe gemacht hat: "Ich werde nicht mit einem Mann in einem Raum sitzen, der mich misshandelt und geschlagen hat. Auf gar keinen Fall!" Das Drama zwischen Serkan und Vanessa lässt sie übrigens kalt – sie findet es schlicht peinlich. "Klärt das zu Hause, ihr seid erwachsen", so Walentina und legte nach: "Ich finde das alles inszeniert, peinlich und langweilig."

Vanessa hatte das unerwartete Wiedersehen mit Serkan als äußerst belastend empfunden. Weder sie noch ihr Ex sollen vorab von der Produktion über das geplante Treffen informiert worden sein. Walentina und Can waren ebenfalls öffentlich als Paar bekannt – ihre Beziehung endete jedoch unter anderen, deutlich schwereren Vorzeichen. Die Influencerin machte die Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen ihren Ex 2024 öffentlich, was damals für großes Aufsehen in der Reality-TV-Welt sorgte.

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Imago / Gartner, Imago / BOBO Collage: Sam Dylan und Walentina Doronina, Realitystars

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Promiflash Vanessa Brahimi, Sam Dylan und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer