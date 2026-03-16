Dua Lipa und Callum Turner strahlen bei Oscar-Party

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) zeigten sich am Sonntagabend bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles verliebt wie eh und je. Die Sängerin und ihr Verlobter posierten gemeinsam auf dem roten Teppich der Veranstaltung, die im Los Angeles County Museum of Art stattfand, und konnten ihre Augen kaum voneinander lassen. Während sie für Fotos posierten, flüsterten sich die beiden süße Worte ins Ohr und lachten ausgelassen miteinander, wie Daily Mail berichtet. Für das Event wählte Dua ein schwarzes Schiaparelli-Kleid mit goldenen Fransen-Details und kombinierte dazu goldene spitze High Heels sowie funkelnden Schmuck von Bvlgari. Callum erschien in einem eleganten schwarzen Anzug mit grauem Hemd und schwarzer Krawatte und legte zärtlich seinen Arm um seine Verlobte.

Zuvor hatten die beiden bereits einen weiteren glamourösen Auftritt bei der Oscar Viewing Party von Elton John (78) absolviert, die traditionell Geld für dessen AIDS-Stiftung sammelt. Für diesen Event trug Dua ein tief ausgeschnittenes blaues Fransenkleid von Gucci, das ihre durchtrainierte Figur perfekt zur Geltung brachte. Dazu trug sie erneut Schmuck von Bvlgari und silberne Riemchen-Heels. Obwohl das Paar seine Beziehung mittlerweile nicht mehr komplett privat hält, sind gemeinsame Red-Carpet-Auftritte weiterhin eine Seltenheit und somit etwas ganz Besonderes für die Fans der beiden.

Erstmals sorgten Dua und Callum Anfang 2024 für Schlagzeilen, als sie bei einer Feier rund um die Serie "Masters of the Air" zusammen gesichtet wurden. Kurz darauf lernte die Musikerin bei Callums Geburtstagsfeier auch seine Mutter Rosemary kennen. Ihren ersten großen Paarauftritt feierten sie dann bei der Met Gala im vergangenen Jahr. Zuletzt standen sie gemeinsam in Berlin vor den Kameras, als Callum sein Drama "Rosebush Pruning" zur Berlinale präsentierte – pünktlich zum Valentinstag.

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Getty Images Dua Lipa und Callum Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner an Weihnachten 2025