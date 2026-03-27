Dünne Models: Anne Hathaway greift beim Prada-Dreh ein

Anne Hathaway (43) hat am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" Klartext gesprochen: Während der Dreharbeiten zur heiß erwarteten Fortsetzung fiel der Schauspielerin auf, dass einige der Models bei einer Modenschau in Mailand "alarmierend dünn" waren. Wie ihre Kollegin Meryl Streep (76) nun in einem Interview gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar verriet, habe Anne sofort gehandelt und sei direkt zu den Produzenten gegangen. Die 43-Jährige habe sich dafür eingesetzt, dass für die Modenschau-Szenen im Film keine "skelettartigen" Models mehr gebucht werden. Meryl zeigte sich beeindruckt von Annes Entschlossenheit und nannte sie "ein mutiges Mädchen".

Auch sonst verlief der Dreh alles andere als ruhig. Meryl berichtete, dass das Team in Mailand von Scharen an Fans und Paparazzi überrascht wurde. "Wir brauchten Absperrungen und Einsatzkräfte zur Kontrolle der Menschenmengen", verriet sie laut Daily Mail. Busse voller Schaulustiger seien ans Set gerollt, Fotografen hätten sich immer wieder vor die Kamera gedrängt und eine "Rangelei" mit Crewmitgliedern ausgelöst. "Annie blieb cool, aber ich war nervös", erinnert sich die Hollywoodikone an die turbulenten Drehtage.

In dem Film, der fast zwei Jahrzehnte nach dem Original entsteht, treffen neben Anne und Meryl auch Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) wieder aufeinander. Die offizielle Storyline bleibt bisher unter Verschluss, aber Fans bekamen im ersten Trailer zur Fortsetzung bereits einen kleinen Vorgeschmack: Dabei sieht man Andy, inzwischen Feature-Redakteurin, die von Miranda eiskalt empfangen wird. Wie es im zweiten Teil des Erfolgsstreifens weitergeht, werden Zuschauer schon bald selbst erleben. Der Kinostart in Deutschland ist für den 30. April 2026 angesetzt.

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Getty Images Anne Hathaway im Oktober 2024

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IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

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Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"