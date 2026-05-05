"Teufel trägt Prada"-Trailer: George Clooneys Villa zu sehen

George Clooney (64) hat auf dem roten Teppich eine ziemlich überraschende Entdeckung gemacht: Seine prächtige Villa Oleandra am Comer See hat einen unerwarteten Filmauftritt bekommen. Im Trailer zu Der Teufel trägt Prada 2 ist das Anwesen im Hintergrund zu sehen, während Emily Blunt (43) und Anne Hathaway (43) per Schnellboot über den berühmten italienischen See brettern. Davon erfuhr der Schauspieler offenbar erst bei der 51. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City – und reagierte mit einem breiten Lachen. "Wirklich? Oh Mann, jetzt habe ich es geschafft", scherzte er gegenüber Access Hollywood.

Für George ist die Villa am Westufer des Comer Sees ein ganz besonderer Rückzugsort. "Das Haus hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil ich es liebe, dort zu sein", erklärt er. Die herrschaftliche Villa Oleandra, die im 18. Jahrhundert entstanden ist, gehört George seit 2002 und soll inzwischen rund 85 Millionen Euro wert sein. Das Anwesen in dem kleinen Ort Laglio bietet alles, was das Herz begehrt: eigenen Bootsanleger, Pool, Tennisplatz und jede Menge Platz zum Entspannen. Dass ausgerechnet seine Villa in dem Film auftaucht, mache die Sache noch schöner, denn Emily sei "eine sehr, sehr, sehr, sehr enge Freundin".

An emotionalen Erinnerungen mangelt es George und Ehefrau Amal Clooney (48) an der malerischen Kulisse ohnehin nicht. Am Ufer des Comer Sees lernte der Filmstar die Menschenrechtsanwältin kennen, mit der er seit 2014 verheiratet ist und zwei Kinder hat. Auch für Emily ist der Ort etwas ganz Besonderes: In der Radioshow "The Howard Stern Show" erzählte sie 2023, wie George ihr und ihrem heutigen Ehemann John Krasinski (46) beim Sushi-Essen immer wieder sein Haus als Hochzeitslocation anbot. "Er fragte: 'Glückwunsch, blablabla, wollt ihr bei mir zu Hause heiraten?'", berichtete die Schauspielerin. Erst nach mehrmaligem Nachhaken sagten Emily und John schließlich zu – und gaben sich 2010 auf Georges Anwesen das Jawort. Damals wurde die Feier sogar zu einem kleinen "Der Teufel trägt Prada"-Klassentreffen, denn auch Meryl Streep (76) gehörte zu den prominenten Gästen.

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Getty Images George Clooney, November 2025

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Imago George Clooneys Villa L’Oleandra am Comer See in Laglio

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York