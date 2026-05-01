Katie Price offenbart: Sorge um Harvey wegen Gewichtszunahme

Katie Price (47) macht sich große Sorgen um ihren Sohn Harvey (23). Der 22-Jährige, der an mehreren Erkrankungen leidet, bringt aktuell fast 190 Kilogramm auf die Waage – und das hat gesundheitliche Konsequenzen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach die fünffache Mutter jetzt aus Dubai über ihre Angst um Harvey. Sein Gewicht sei "gerade eine riesige Sorge" für sie, und wenn er weiter zunehme, stehe er "kurz vor einem Herzinfarkt". Nach vier Wochen Vollzeitbetreuung ihres Sohnes gönnt sich die Britin nun eine Auszeit bei ihrem Mann Lee Andrews.

In der aktuellen Podcast-Folge erzählte Katie auch von einem Besuch bei ihrer Mutter auf der Isle of Wight – den sie bewusst ohne Harvey antrat. "Ich habe Harvey für drei Tage zurückgebracht, damit ich allein zu Mum fahren konnte, damit sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt", erklärte sie. Den Alltag mit ihrem Sohn beschrieb sie als intensiv: "Wenn man einen Tag mit mir und Harv erlebt, ist das andauernd. Ich habe ihn zu TK Maxx mitgenommen. Ich kann einfach nicht. Er ist so fordernd." Harvey lebe in betreutem Wohnen, fühle sich dort aber nicht wohl. Sie schilderte, dass er sich bereits geweigert habe, zurückzugehen – beim letzten Mal habe er dabei sogar eine Autoscheibe mit einem Parfümflakon eingeschlagen und drei nasse Matratzen hinterlassen.

Harvey wurde mit dem Prader-Willi-Syndrom geboren, einer genetischen Erkrankung, die unter anderem ein dauerhaftes Hungergefühl und einen verlangsamten Stoffwechsel verursacht. Sein Vater ist der frühere Fußballprofi Dwight Yorke (54). Trotz aller Herausforderungen hat Katie konkrete Pläne für die Gesundheit ihres Sohnes: Sie möchte ihn auf das Medikament Mounjaro umstellen und gemeinsam mit ihm ins Fitnessstudio gehen. Schon im Januar zeigte sie auf YouTube ein Gespräch mit Harvey, in dem beide ein Versprechen füreinander machten. Ihr gemeinsames Ziel: dass Harvey an seinem Geburtstag endlich Achterbahn fahren kann.

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Harvey Price an seinem Geburtstag im Mai 2025